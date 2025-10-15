PETROVO SELO
Kod Dubrovnika pronađeno tijelo muškarca, policija istražuje što se dogodilo
N1 Info
|
15. lis. 2025. 21:42
|
0komentara
Na području Petrova sela kod Dubrovnika večeras je pronađeno tijelo muškarca.
Policija je po zaprimanju dojave odmah izašla na teren te se radi na utvrđivanju identiteta osobe, prenosi Dubrovački vjesnik.
U tijeku je policijski očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija.
