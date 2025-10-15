Oglas

PETROVO SELO

Kod Dubrovnika pronađeno tijelo muškarca, policija istražuje što se dogodilo

N1 Info
15. lis. 2025. 21:42
MUP, policija
MUP

Na području Petrova sela kod Dubrovnika večeras je pronađeno tijelo muškarca.

Policija je po zaprimanju dojave odmah izašla na teren te se radi na utvrđivanju identiteta osobe, prenosi Dubrovački vjesnik.

U tijeku je policijski očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija.

dubrovnik petrovo selo policija tijelo

