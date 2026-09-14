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sukob na cesti

Mladić nokautirao starijeg muškarca, preminuo je. Sve je krenulo od "blicanja"?

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N1 Info
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14. ruj. 2026. 08:58
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19.02.2021., Sibenik - Policijski automobil sibenske intervente policije."nPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U subotu navečer na autobusnoj stanici uz Jadransku magistralu u mjestu Komin kod Ploča došlo je do fizičkog sukoba 27-godišnjaka i 71-godišnjaka, nakon kojeg je stariji muškarac preminuo.

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Kako doznaje Slobodna Dalmacija, sukob između 71-godišnjeg i 27-godišnjeg vozača počeo je tijekom vožnje na državnoj cesti D-8 zbog pretjecanja i "blicanja" svjetlima.

Nakon prepirke u vožnji, obojica su zaustavila automobile na autobusnom stajalištu u predjelu Marinuša i izašla na cestu.

Tamo je došlo do fizičkog obračuna u kojem je 27-godišnjak šakom udario 71-godišnjaka u glavu.

On se od siline udarca srušio na kolnik, udario glavom o tlo i izgubio svijest. Teško ozlijeđeni 71-godišnjak prvo je prevezen u Dom zdravlja u Pločama.

Zbog izuzetno teškog stanja organiziran je hitan helikopterski prijevoz prema KBC-u Split, no muškarac je preminuo tijekom transporta do helikoptera.

Tijelo preminulog prevezeno je na Odjel patologije dubrovačke bolnice radi obdukcije.

Policija je uhitila 27-godišnjaka te ga uz kaznenu prijavu predala pritvorskom nadzorniku Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

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