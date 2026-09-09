"sisački monstrum"
Sud prihvatio novinara Andriju Jarka kao svjedoka na suđenju Srđanu Mlađanu
Novinar Andrija Jarak bit će ispitan kao svjedok na suđenju serijskom ubojici Srđanu Mlađanu optuženom da je iz zatvora poticao druge osobe na nova ubojstva i planirao otmice, odlučeno je u srijedu na Županijskom sudu u Varaždinu.
Oglas
Posljednja optužnica protiv Mlađana tereti ga da je u Lepoglavi, gdje služi 27-godišnju zatvorsku kaznu koja bi trebala završiti sredinom iduće godine, nove zločine naručio od svojeg vjenčanog kuma Željka Bijelića koji je o njihovom odnosu progovorio u RTL-ovom dokumentarcu Andrije Jarka.
Suđenje višestrukom ubojici koji je zbog zločina iz 1998. i 2002. zapamćen i kao sisački monstrum biti će nastavljeno 6. i 8. listopada.
„Tada će se i dalje izvoditi dokazi obrane koje je predložila čitanjem određene dokumentacije za koje je isključena javnost, ispitivanjem određenih svjedoka za koje je također isključena javnost. Andrija Jarak je prihvaćen, ali samo na dvije okolnosti, ne sve snimke koje su bile u Dosjeu Jarak.”, izjavila je za Hinu Ksenija Vidović Vincek, glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.
Na današnjoj raspravi nastavljeno je izvođenje dokaza obrane čitanjem dokumentacije, među ostalim one koja se odnosi na osuđenika Željka Bijelića, ranije ispitanog svjedoka u ovom postupku. Dio rasprave bio je otvoren za javnost, nakon čega je javnost isključena te je nastavak održan iza zatvorenih vrata.
Za 6. listopada predviđeno je daljnje čitanje dokumentacije, a obrana bi trebala izvesti i druge dokaze, uključujući ispitivanje određenih svjedoka uz isključenje javnosti. Zasad nije precizirano kada će oni biti ispitani, kao ni hoće li Jarak svjedočiti 6. ili 8. listopada.
Na prethodnoj raspravi, održanoj u utorak, kao svjedok obrane ispitan je bivši zatvorenik Kaznionice u Lepoglavi Renato Filipović. On je kazao da mu je Bijelić nakon izlaska iz zatvora ponudio novac kako bi lažno teretio Mlađana, što je odbio.
U sudnici su potom, također na prijedlog obrane, reproducirane dvije epizode dokumentarnog serijala „Dosje Jarak“ o Mlađanu. Obrana je tražila prikazivanje dijelova u kojima govori Bijelić, no sudsko vijeće odlučilo je pregledati cijele epizode.
Mlađan služi 27-godišnju zatvorsku kaznu u Kaznionici u Lepoglavi, a prema aktualnoj optužnici tereti ga se da je tijekom izdržavanja kazne poticao druge na počinjenje kaznenih djela te planirao otmice i ubojstva osoba za koje je smatrao da su mu se zamjerile.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas