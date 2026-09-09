Sud prihvatio novinara Andriju Jarka kao svjedoka na suđenju Srđanu Mlađanu

„Tada će se i dalje izvoditi dokazi obrane koje je predložila čitanjem određene dokumentacije za koje je isključena javnost, ispitivanjem određenih svjedoka za koje je također isključena javnost. Andrija Jarak je prihvaćen, ali samo na dvije okolnosti, ne sve snimke koje su bile u Dosjeu Jarak.”, izjavila je za Hinu Ksenija Vidović Vincek, glasnogovornica Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.