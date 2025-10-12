Oglas

78-godišnjak

Muškarac preminuo nakon teških ozljeda u Koprivnici. Uhićena žena

12. lis. 2025. 09:23
Policijski službenici su jučer, 9. listopada u popodnevnim satima na koprivničkom području postupali po zaprimljenoj dojavi o pronalasku mrtvog tijela 78-godišnjeg muškarca u kući.

Proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica u Varaždinu uz stručnu pomoć policijskih službenika.

Tijelo preminulog je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica radi obavljanja obdukcije.

Osumnjičena 54-godišnjakinja

Policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenom 54-godišnjakinjom s koprivničkog područja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti“.

Sumnja se da se osumnjičena u četvrtak, 9. listopada ove godine, u kući na koprivničkom području verbalno i fizički sukobila sa 78-godišnjim članom obitelji, koji je uslijed sukoba pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti“, osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku i protiv nje je podneseno posebno izviješće nadležnom državnom odvjetništvu.

Koprivnica policija

