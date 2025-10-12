78-godišnjak
Muškarac preminuo nakon teških ozljeda u Koprivnici. Uhićena žena
Policijski službenici su jučer, 9. listopada u popodnevnim satima na koprivničkom području postupali po zaprimljenoj dojavi o pronalasku mrtvog tijela 78-godišnjeg muškarca u kući.
Proveden je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica u Varaždinu uz stručnu pomoć policijskih službenika.
Tijelo preminulog je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica radi obavljanja obdukcije.
Osumnjičena 54-godišnjakinja
Policijski službenici Policijske uprave koprivničko-križevačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenom 54-godišnjakinjom s koprivničkog područja, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti“.
Sumnja se da se osumnjičena u četvrtak, 9. listopada ove godine, u kući na koprivničkom području verbalno i fizički sukobila sa 78-godišnjim članom obitelji, koji je uslijed sukoba pao na tlo te zadobio tešku tjelesnu ozljedu od koje je preminuo.
Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti“, osumnjičena je predana pritvorskom nadzorniku i protiv nje je podneseno posebno izviješće nadležnom državnom odvjetništvu.
