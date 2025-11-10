Nepoznati napadač pucao u obiteljsku kuću, metak prošao kroz roletu

Nepoznati napadač ispalio je hitac prema obiteljskoj kući u Gonjevoj ulici oko 18:30 sati, pri čemu je metak pogodio prozorsku roletu. U trenutku pucnjave u kući su se nalazili 62-godišnji vlasnik i njegova supruga, a samo pukom srećom nitko nije ozlijeđen, piše Večernji list.