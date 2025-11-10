Oglas

Kod Jasterbarskog

Nepoznati napadač pucao u obiteljsku kuću, metak prošao kroz roletu

N1 Info
N1 Info
|
10. stu. 2025. 10:39
Policajac i vozilo, policija, policijski kombi, policijski auto, pokušaj ubojstva
PU zagrebačka/ilustracija

Prema prvim informacijama, utvrđeno je da se radi o namjernom pucanju, a ne slučajnom ispaljenju metka.

U Klinča Selima, mjestu nedaleko od Jastrebarskog, jučer se čuo pucanj iz vatrenog oružja.

Nepoznati napadač ispalio je hitac prema obiteljskoj kući u Gonjevoj ulici oko 18:30 sati, pri čemu je metak pogodio prozorsku roletu. U trenutku pucnjave u kući su se nalazili 62-godišnji vlasnik i njegova supruga, a samo pukom srećom nitko nije ozlijeđen, piše Večernji list.

Policija je odmah nakon dojave stigla na mjesto događaja i obavila očevid. Prema prvim informacijama, utvrđeno je da se radi o namjernom pucanju, a ne slučajnom ispaljenju metka. Policijski službenici intenzivno tragaju za nepoznatim počiniteljem.

U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti okolnosti i motiv ovog uznemirujućeg incidenta.

Teme
Klinča Sela Kriminalističko istraživanje Napad na kuću Nepoznati počinitelj

