Oglas

Narušavao javni red i mir

Nakon novog prosvjeda u Splitu, policija privela muškarca u rastrojenom stanju

author
Hina
|
09. stu. 2025. 16:04
Policija
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Policija je u nedjelju privela mlađeg hrvatskog državljanina u rastrojenom stanju, narušavao je javni red na prosvjednom skupu na kojem su se malobrojni okupljeni građani protivili uvozu strane radne snage u Hrvatsku, doznaje se u policiji.

Oglas

Na prostor gdje se skup održavao, mlađi je muškarac došao maskiran, s fantomkom na glavi. Tijekom provjere identiteta odbio je postupiti po naredbi policije i započeo narušavati javni red i mir. Nad njim su uporabljena sredstva prisile, i to fizička snaga, te je zbog rastrojenog stanja u kojem se nalazio odveden u bolnicu na liječnički pregled.

Kada bude otpušten provest će se istraživanje, rekli su u splitskoj policiji.

Izgred se dogodio na splitskoj Rivi za održavanja prosvjednog skupa “Ne zamjeni stanovništva – Spasimo Dalmaciju u roku! Migranti i strani radnici trn su u oku!”u organizaciji Udruge za bolju Hrvatsku. 

Na tom su prosvjedu sudjelovali malobrojni građani. 

Teme
policija prosvjed protiv migranata prosvjed u splitu split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ