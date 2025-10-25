Oružana pljačka u ljekarni u Novom Zagrebu

Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija / Patrik Macek/PIXSELL

Jučer 24. listopada oko 12.50 u Novom Zagrebu, u Ulici Kauzlarićev prilaz, u ljekarni, nepoznati je počinitelj uz prijetnju vatrenim oružjem počinio razbojništvo nad dvjema zaposlenicama starosti 59 i 55 godina te otuđio novac.

Materijalna šteta iznosi više stotina eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, javlja policija.