šteta iznosi više stotina eura

Oružana pljačka u ljekarni u Novom Zagrebu

N1 Info
25. lis. 2025. 10:55
18.08.2025., Zagreb - Zbog ostecenja Ljekarna na Jelacicevom trgu do daljnjeg je ostala bez rampe za invalide. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Jučer 24. listopada oko 12.50 u Novom Zagrebu, u Ulici Kauzlarićev prilaz, u ljekarni, nepoznati je počinitelj uz prijetnju vatrenim oružjem počinio razbojništvo nad dvjema zaposlenicama starosti 59 i 55 godina te otuđio novac.

Materijalna šteta iznosi više stotina eura, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, javlja policija.

Teme
Novi Zagreb pljačka policija

