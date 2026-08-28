barbatski kanal
Pijani Nijemac na Rabu brodicom se zabio u drugu pa pobjegao. Priveden je
Njemački državljanin kazneno je prijavljen i predan pritvorskom nadzorniku zbog sumnje da je u Barbatskom kanalu kod Raba pod utjecajem alkohola brodicom udario u drugu brodicu te nakon nesreće nastavio plovidbu bez pružanja pomoći, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska.
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Policija je kriminalističkim istraživanjem utvrdila da je 32-godišnjak u srijedu oko 20,05 sati u Barbatskom kanalu upravljao motornom brodicom s 1,01 promilom alkohola u organizmu.
Brodicom je udario u drvenu brodicu kojom je upravljao 42-godišnji hrvatski državljanin. U sudaru su obje brodice znatno oštećene, a u brodicu 42-godišnjaka počelo je prodirati more, zbog čega ju je nasukao uz obalu.
U nesreći nitko nije ozlijeđen, no 32-godišnjak se nakon sudara nije zaustavio kako bi pružio pomoć drugom nautičaru, već je nastavio plovidbu. Zbog oštećenja na svojoj brodici ubrzo više nije mogao nastaviti ploviti, pa mu je drugi nautičar pomogao odvući brodicu do obale.
Protiv 32-godišnjaka policija je podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa i nepružanja pomoći te je predan pritvorskom nadzorniku.
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