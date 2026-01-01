Oglas

u Koprivnici

Policija mu zabranila vožnju, on sjeo za upravljač i usmrtio suputnika

Hina
01. sij. 2026. 20:35
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Dvadesetosmogodišnjem vozaču koji je u četvrtak ujutro u Koprivnici sletio s ceste i usmrtio suputnika policija je nekoliko sati prije nesreće zabranila vožnju zbog alkoholiziranosti, objavila je PU Koprivničko-križevačka.

Prema navodima policije vozaču je u četvrtak  oko pet sati u Koprivnici izrečena mjera zabrane upravljanja nakon što je zatečen za upravljačem pod utjecajem alkohola od 0,92 promila te je isključen iz prometa, no on je unatoč tome nekoliko sati kasnije ponovno sjeo za upravljač.

Zbog nepropisne i neprilagođene brzine vozač je u 8.30 sati udario u rubni kamen, sletio s kolnika i udario u stablo. Na mjestu nesreće smrtno  je stradao 20-godišnji suvozač, dok je 21-godišnji putnik u vozilu zadobio teške tjelesne ozljede.

Vozač je također zadobio teške ozljede opasne po život te je prevezen u Kliničku bolnicu Dubrava. Izuzeti su mu krv i urin radi utvrđivanja prisutnosti alkohola i opojnih droga u organizmu.

Tijelo preminulog mladića prevezeno je na Odjel patologije Opće bolnice Koprivnica, gdje će biti obavljena obdukcija.

Očevidom je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice u Varaždinu uz stručnu pomoć sudskog prometnog vještaka i policijskih službenika, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

policija vozač

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

