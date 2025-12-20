Oglas

MALA SUBOTICA

Policija nakon gotovo pola godine pronašla ubojicu iz Međimurja

Hina
20. pro. 2025. 11:49
Nakon višemjesečne potrage policija je u subotu ujutro uhitila 28-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo 33-godišnjeg muškarca kod ribnjaka u blizini Male Subotice, priopćili su iz Policijske uprave međimurske.

Kako navodi policija, dovršenim opsežnim kriminalističkim istraživanjem, provedenim u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Varaždinu, osnovano se sumnja da je osumnjičeni u utorak, 8. srpnja ove godine, u kasnim večernjim satima, na prostoru ribnjaka kod Male Subotice hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio 33-godišnjaka.

Tijekom višemjesečnog i iznimno zahtjevnog kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu, policija je provela više pretraga osoba, vozila i obiteljskih kuća na području Male Subotice, obavila niz vještačenja te veći broj obavijesnih razgovora.

Osumnjičeni 28-godišnjak uhićen je u subotu, 20. prosinca, u jutarnjim satima te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava zbog ubojstva. Nakon toga bit će predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske.

Tijelo 33-godišnjeg muškarca pronađeno je 9. srpnja kod ribnjaka nedaleko od Male Subotice, a očevidom, kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice, utvrđeno je da se radi o nasilnoj smrti. Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu gdje je obavljena obdukcija.

međimurje ubojstvo

