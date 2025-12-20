Policija nakon gotovo pola godine pronašla ubojicu iz Međimurja

Tijelo 33-godišnjeg muškarca pronađeno je 9. srpnja kod ribnjaka nedaleko od Male Subotice, a očevidom, kojim je rukovodila zamjenica županijske državne odvjetnice, utvrđeno je da se radi o nasilnoj smrti. Tijelo je prevezeno na Odjel patologije Županijske bolnice u Čakovcu gdje je obavljena obdukcija.