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DRAMATIČNI TRENUCI

Putnik opisao užas na A3: "Pokraj mojih nogu dvije su osobe bile prikliještene sjedalom"

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N1 Info
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08. stu. 2026. 12:58
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08.11.2026. Ivanic Grad - D. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
PIXSELL / Josip Mikacic/PIXSELL

Putnik Marin Jević opisao je za HRT dramatične trenutke prevrtanja autobusa na autocesti A3.

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Kazao je da su oko 7.30 sati osjetili kako autobus prelazi na bankinu, nakon čega je udario u zaštitnu ogradu.

Vidjeli smo da se autobus podigao na rampu. Klizili smo i prevrtali se po livadi nekoliko desetaka metara. Kad se autobus zaustavio, nastali su jauci i krici, ispričao je Jević.

Jević je sjedio u stražnjem dijelu autobusa, gdje je, kako kaže, vidio brojne ozlijeđene putnike.

"Pokraj mojih nogu dvije su osobe bile prikliještene sjedalom. Bilo je mnogo ljudi koji su bili krvavi, a jedan je mladić padao u šok", rekao je.

Sve pratimo OVDJE.

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Teme
crna kronika hrvatska prevrtanje autobusa prometna nesreća prometna nesreća a3

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