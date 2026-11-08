DRAMATIČNI TRENUCI
Putnik opisao užas na A3: "Pokraj mojih nogu dvije su osobe bile prikliještene sjedalom"
Putnik Marin Jević opisao je za HRT dramatične trenutke prevrtanja autobusa na autocesti A3.
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Kazao je da su oko 7.30 sati osjetili kako autobus prelazi na bankinu, nakon čega je udario u zaštitnu ogradu.
Vidjeli smo da se autobus podigao na rampu. Klizili smo i prevrtali se po livadi nekoliko desetaka metara. Kad se autobus zaustavio, nastali su jauci i krici, ispričao je Jević.
Jević je sjedio u stražnjem dijelu autobusa, gdje je, kako kaže, vidio brojne ozlijeđene putnike.
"Pokraj mojih nogu dvije su osobe bile prikliještene sjedalom. Bilo je mnogo ljudi koji su bili krvavi, a jedan je mladić padao u šok", rekao je.
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