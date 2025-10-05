Teška nesreća u Pisarovini, poginuo čovjek

Hrvoje Jelavic/PIXSELL / Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Jedna osoba smrtno je stradala u prometnoj nesreći koja se u noći na nedjelju dogodila u Pisarovini kada je osobni automobil udario u radni stroj, izvijestila je zagrebačka policija.

Prometna nesreća dogodila se oko 1,15 sati u Ulici Vladimira Nazora u Pisarovini.

Osobni automobil udario je u radni stroj, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala.

Uzrok nesreće utvrđuje se očevidom.