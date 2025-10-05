U TIJEKU OČEVID
Teška nesreća u Pisarovini, poginuo čovjek
Hina
|
05. lis. 2025. 08:05
|
Jedna osoba smrtno je stradala u prometnoj nesreći koja se u noći na nedjelju dogodila u Pisarovini kada je osobni automobil udario u radni stroj, izvijestila je zagrebačka policija.
Prometna nesreća dogodila se oko 1,15 sati u Ulici Vladimira Nazora u Pisarovini.
Osobni automobil udario je u radni stroj, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala.
Uzrok nesreće utvrđuje se očevidom.
