Objavila policija

Tragedija kod Benkovca: Dva mladića poginula na motociklu

N1 Info
28. kol. 2025. 08:24
07.06.2025., Zagreb - Prometna nesreca na cesti D1 gdje su smrtno stradale dvije osobe. Photo: Marko Lukunic/PIXSELL
Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Noćas oko 00,50 sati u Vukšiću na županijskoj cesti cesti ŽC-6067 dogodila se prometna nesreća, izvijestila je policija.

Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve žurne službe.

U prometnoj nesreći su smrtno stradale dvije mlađe muške osobe, vozač i putnik na motociklu.

U vrijeme vršenja očevida, od 01,20 do 04,10 sati, promet navedenom dionicom ceste je bio obustavljen.

policija prometna nesreća

