Objavila policija
Tragedija kod Benkovca: Dva mladića poginula na motociklu
N1 Info
|
28. kol. 2025. 08:24
|
0komentara
Noćas oko 00,50 sati u Vukšiću na županijskoj cesti cesti ŽC-6067 dogodila se prometna nesreća, izvijestila je policija.
Oglas
Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve žurne službe.
U prometnoj nesreći su smrtno stradale dvije mlađe muške osobe, vozač i putnik na motociklu.
U vrijeme vršenja očevida, od 01,20 do 04,10 sati, promet navedenom dionicom ceste je bio obustavljen.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 3 min.
Najnovije
Crna kronika
|
prije 38 min.|
Oglas
Oglas