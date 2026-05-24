TRAJE ISTRAGA

U Novigradu teško ozlijeđen austrijski državljanin

Hina
24. svi. 2026. 14:10
Istarska policija nastavlja s utvrđivanjem okolnosti teškog ozlijeđivanja 55-godišnjeg austrijskog državljanina u petak navečer u Novigradu, priopćeno je.

Umaška policija zaprimila je u petak navečer prijavu kako je u Ulici Brolo u Novigradu ozlijeđen muškarac.

Po dolasku na mjesto događaja utvrđeno je da se radi o 55-godišnjem austrijskom državljaninu koji je prevezen u pulsku bolnicu gdje je konstatirano da je zadobio teške tjelesne ozljede.

Policija utvrđuju okolnosti ozljeđivanja muškarca, navodi se u priopćenju.

