84-godišnjakinja
U Poreču vozilom naletjela na ženu, preminula je u bolnici
Zbog teških tjelesnih ozljeda zadobivenih u subotu u prometnoj nesreći, u pulskoj bolnici je umrla 84-godišnjakinja na koju je u petak u Poreču vozilom naletjela 41-godišnja vozačica, izvijestila je u nedjelju istarska policija.
Teška prometna nesreća dogodila se 24. listopada oko 13 sati u Poreču kada je 41-godišnja vozačica upravljala automobilom pulske registracijske oznake kolnikom Ulice Maura Gioseffija te je dolaskom do raskrižja s Partizanskom ulicom počela skretati u lijevo dok joj je na semaforu bilo upaljeno zeleno svijetlo.
Vozačica se nije kretala dovoljnom sigurnosnom brzinom da se može pravovremeno zaustaviti i propustiti pješake, već je udarila u 84-godišnju pješakinju, koja je također na znak zelenog svjetla stupila na pješački prijelaz.
Zbog zadobivenih ozljeda, pješakinja je prevezena u pulsku bolnicu gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena, no tijekom subote je umrla.
Protiv vozačice slijedi kaznena prijava zbog sumnje da je počinila kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
