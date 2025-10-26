U Poreču vozilom naletjela na ženu, preminula je u bolnici

Teška prometna nesreća dogodila se 24. listopada oko 13 sati u Poreču kada je 41-godišnja vozačica upravljala automobilom pulske registracijske oznake kolnikom Ulice Maura Gioseffija te je dolaskom do raskrižja s Partizanskom ulicom počela skretati u lijevo dok joj je na semaforu bilo upaljeno zeleno svijetlo.