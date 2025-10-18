U Splitu automobilom udarila ženu, preminula je. Policija poziva očevice

"Poštovani, vezano uz prometnu nesreću sa smrtno stradalom osobom koja se dogodila jutros na kolniku ulice Domovinskog rata u Splitu (kod kućnog broja 95, ispod nadvožnjaka ulice Zagorski put), u kojoj je osobno vozilo oborilo pješakinju, pozivamo očevice da se jave u Postaju prometne policije Split, Put Plokita 81, ili na brojeve telefona 021/504-036 i 504-010", objavila je Policijska uprava splitsko-dalmatinska.