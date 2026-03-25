IZA OBITELJSKE KUĆE
Užas kod Delnica: U požarištu pronađeno mrtvo tijelo
25. ožu. 2026. 22:11
Oko 19:40 u požarištu na otvorenom prostoru iza obiteljske kuće na području Broda na Kupi, u okolici Delnica, pronađeno je mrtvo tijelo, priopćili su u iz Policijske uprave primorsko-goranske.
Navode kako je tijelo u izgorenom stanju. Iz policije nisu objavili dodatne detalje o ovom slučaju, prenosi 24sata.
"Slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti", dodali su iz policije.
