Užas kod Delnica: U požarištu pronađeno mrtvo tijelo

Oko 19:40 u požarištu na otvorenom prostoru iza obiteljske kuće na području Broda na Kupi, u okolici Delnica, pronađeno je mrtvo tijelo, priopćili su u iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Navode kako je tijelo u izgorenom stanju. Iz policije nisu objavili dodatne detalje o ovom slučaju, prenosi 24sata.

"Slijedi očevid kojim će se utvrditi okolnosti", dodali su iz policije.