Vozilom srušio 83-godišnjakinju i pobjegao, policija moli za pomoć

Vozač osobnog vozila u petak je u Baštijanovoj ulici u Rijeci vozilom srušio i teško ozlijedio 83-godišnjakinju na obilježenom pješačkom prijelazu te se udaljio s mjesta nesreće pa su iz policije, kako bi utvrdili sve činjenice i okolnosti te prometne nesreće, pozvali očevice da im se jave.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske u subotu su izvijestili da je jučer u 10,50 sati u Baštijanovoj ulici u Rijeci teško ozlijeđena 83-godišnja pješakinja.

Nepoznati vozač osobnog vozila, vozeći unatrag, oborio ju je dok je prelazila kolnik na obilježenom pješačkom prijelazu te se potom udaljio s mjesta događaja, a da nije pomogao ozlijeđenoj niti obavijestio policiju.

Pješakinji je pružena liječnička pomoć i prevezena je u Klinički bolnički centar Rijeka gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede.

Kako bi utvrdili sve točne činjenice i okolnosti ove prometne nesreće, iz policije su pozvali očevice nesreće da se osobno jave u Postaju prometne policije Rijeka na adresi Ciottina 25, telefonom na brojeve 051/430-655, 335-521 i 192 ili na e-mail [email protected] .