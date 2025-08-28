Oglas

Dva osobna vozila

Zagrepčanin među troje teže ozlijeđenih u prometnoj nesreći kod Širokog Brijega

author
Hina
|
28. kol. 2025. 18:58
bh policija N1
N1 / F.Z.

Teža prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno više osoba, među kojima je i jedan Zagrepčanin, dogodila se u četvrtak poslijepodne u mjestu Privalj kod Širokog Brijega.

Oglas

U nesreći su sudjelovala dva osobna vozila - Peugeot s hrvatskim registracijskim oznakama, kojim je upravljala osoba inicijala M.B. (1969.), te Volkswagen Golf s bosanskohercegovačkim registracijskim oznakama, kojim je upravljao D.M. (1971.). U vozilu marke Volkswagen nalazio se i suvozač rođen 1998. godine.

Svi sudionici prometne nesreće zadobili su teže tjelesne ozljede. Prevezeni su vozilom hitne pomoći u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar.

O događaju je izviješten dežurni tužitelj Županijskog tužiteljstva u Širokome Brijegu, a tamošnji policijski službenici provode očevid na mjestu nesreće.

Teme
Policija BiH prometna nesreća Široki Brijeg

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ