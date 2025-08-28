Dva osobna vozila
Zagrepčanin među troje teže ozlijeđenih u prometnoj nesreći kod Širokog Brijega
Teža prometna nesreća u kojoj je ozlijeđeno više osoba, među kojima je i jedan Zagrepčanin, dogodila se u četvrtak poslijepodne u mjestu Privalj kod Širokog Brijega.
U nesreći su sudjelovala dva osobna vozila - Peugeot s hrvatskim registracijskim oznakama, kojim je upravljala osoba inicijala M.B. (1969.), te Volkswagen Golf s bosanskohercegovačkim registracijskim oznakama, kojim je upravljao D.M. (1971.). U vozilu marke Volkswagen nalazio se i suvozač rođen 1998. godine.
Svi sudionici prometne nesreće zadobili su teže tjelesne ozljede. Prevezeni su vozilom hitne pomoći u Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar.
O događaju je izviješten dežurni tužitelj Županijskog tužiteljstva u Širokome Brijegu, a tamošnji policijski službenici provode očevid na mjestu nesreće.
