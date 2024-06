Zagrepčanka tjednima uhodila bivšeg partnera: Špijunirala ga pred kućom, kontaktirala mu mamu, zvala telefonom

Podijeli :

Ilustracija/Unsplash

Zbog nametljivog ponašanja prema bivšem partneru optužena je 35-godišnja Zagrepčanka. Ona je, kako stoji u optužnici, tijekom kolovoza i rujna prošle godine nakon prekida veze, svakodnevno uhodila čovjeka s kojim je bila u vezi.

Tužiteljstvo tvrdi da je dolazila svojim automobilom pred njegovu kuću, a kada je jedne večeri on izašao na ulicu, fizički je nasrnula na njega. Ošamarila ga je i unijela mu se u lice: “Šta je, šta je p…… jedna, šta mi možeš”.

Nije želio vezu

On joj je tada jasno rekao da ne želi više ništa imati s njom, te je čak blokirao njezin telefonski broj. No nastavio je dobivati obavijesti da ga i dalje pokušava nazvati.

Sve ga je to uznemirilo pa ju je još jednom kontaktirao ne bi joj rekao da ne želi vezu s njom. Ona mu je na to uzvratila novom prijetnjom: “Kada te vidim razbit ću ti glavu, izbit ću ti zube i polomiti ti kičmu, jesi li me čuo dobro, polomit ću ti kičmu kada te drugi put vidim i polomiti sve zube”.

Iskaz uhođenog

Tijekom istrage uhođeni muškarac opisao je kako je 35-godišnjakinju upoznao u kafiću u kojem je radila kao čistačica. Upustili su se u intimnu vezu, no on je ubrzo shvatio da s njom nešto nije u redu.

“Provjeravala je stalno jesam li kod kuće. Čak mi je slala svoju prijateljicu da me provjerava. Dolazila je i pokušavala razgovarati s mojom majkom”, svjedočio je dodajući kako se uplašio prijetnji bivše partnerice jer je u njezinoj spavaćoj sobi vidio jednu pušku, a sama mu je rekla da ima pištolj.

Hoće li biti kažnjena?

Optužena žena tvrdi pak da nikada nije bila u ljubavnoj vezi s muškarcem koji ju je prijavio. “Znam ga samo iz viđenja jer je dolazio u lokal u kojem sam radila”, pokušala je uvjeriti istražitelje.

No, tužiteljstvo je ipak protiv nje podiglo optužnicu i traži kaznu od deset mjeseci zatvora uvjetno na tri godine.

