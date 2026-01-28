Klimatski fenomen s ogromnim posljedicama prijeti Grenlandu: Što to znači za Trumpov plan?

U tom kontekstu ne iznenađuje što američki predsjednik Donald Trump ponovno ističe Grenland kao stratešku prioritetnu točku, govoreći da SAD “mora imati Grenland” kako bi spriječio širenje ruskog i kineskog utjecaja u Arktiku. Trump je čak ranije sugerirao da bi ciljevi oko Grenlanda mogli biti ostvareni “milom ili silom”, iako se Danska i lokalne grenlandske vlasti čvrsto protive ideji prodaje ili preuzimanja, kako je pisao The Conversation. Ipak, preuzimanje "silom" isključio je tijekom govora na Svjetskom gospodarskom forumu u švicarskom Davosu.