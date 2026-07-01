Grad zasadio 880.000 stabala i 2,5 milijuna biljaka, snizio temperaturu i poboljšao kvalitetu zraka

Jaime SALDARRIAGA / AFP

Kolumbijski grad Medellín od 2016. godine zasadio je 880.000 stabala i 2,5 milijuna manjih biljaka, čime je u pojedinim dijelovima grada snizio temperaturu zraka za čak 3 °C. Zahvaljujući tom projektu grad je osvojio i međunarodna priznanja, među kojima je Ashden Award 2019. za korištenje prirodnih rješenja u borbi protiv urbanih toplinskih otoka.

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Projekt nazvan Zeleni koridori (Corredores Verdes) povezao je ranije odvojene zelene površine u jedinstvenu mrežu koja danas obuhvaća više od 30 zelenih koridora. Osim što hladi grad, vegetacija je poboljšala kvalitetu zraka i vratila brojne životinjske vrste u urbano područje.

Borba protiv toplinskih otoka

Projekt je pokrenut 2016. godine s ciljem smanjenja učinka toplinskih otoka i onečišćenja zraka.

Prema podacima koje prenosi portal IG, posađeno je ukupno 880.000 stabala i 2,5 milijuna grmova, cvjetnica i drugih biljaka u više od 30 koridora – 18 uz gradske ulice i avenije te 12 uz rijeke.

Temperatura je u prosjeku pala za oko 2 °C, dok je na pojedinim lokacijama zabilježeno smanjenje i do 3 °C. Osim toga, projekt je osvojio međunarodna priznanja poput Ashden Awardsa 2019. i nagrade C40 Bloomberg Philanthropies.

Povezivanje postojećih zelenih površina

Temeljna ideja bila je povezati već postojeće zelene površine u jedinstvenu mrežu.

Koridori danas povezuju parkove, riječne obale i druge prirodne prostore koji su ranije bili međusobno odvojeni. Uz stabla, projekt uključuje:

grmlje

pokrovnu vegetaciju

vertikalne vrtove

ozelenjivanje krovova

uređenje riječnih obala.

Milijuni novih biljaka pretvorili su ulice, avenije, parkove i obale rijeka u zelene površine koje pružaju hlad i poboljšavaju mikroklimu.

Na brojnim mjestima beton i asfalt zamijenjeni su propusnim tlom i vegetacijom koja upija kišnicu i smanjuje nakupljanje topline, dok krošnje drveća pružaju prirodnu zaštitu od sunca.

Čišći zrak i povratak prirode

Koristi projekta nisu ograničene samo na niže temperature.

Vegetacija djeluje kao prirodni filter koji:

upija prašinu i druge onečišćujuće tvari

apsorbira ugljikov dioksid

smanjuje buku

poboljšava kvalitetu zraka.

Istodobno se u grad vratila lokalna fauna, a stanovnici su dobili više prostora za odmor, rekreaciju i druženje.

Zašto je Medellínu to bilo potrebno?

Medellín se nalazi na 1.495 metara nadmorske visine i ima više od 2,7 milijuna stanovnika.

Grad je smješten u dolini Aburrá, okružen planinama koje otežavaju cirkulaciju zraka. Zbog toga se toplina i onečišćenje lakše zadržavaju iznad grada, stvarajući izražene toplinske otoke.

Prema istraživanjima, prosječna temperatura u metropolitanskom području doline Aburrá između 1940. i 2012. godine rasla je za više od 2 °C po desetljeću, uglavnom zbog urbanizacije.

Međunarodno priznanje

Rezultati projekta privukli su međunarodnu pozornost.

Medellín je 2019. godine osvojio Ashden Award u kategoriji "Cooling by Nature", koja nagrađuje projekte koji koriste prirodna rješenja za ublažavanje posljedica klimatskih promjena.

Glenn Pearce-Oroz, direktor za politike i programe organizacije SEforALL te član žirija Ashden Awardsa, istaknuo je da je projekt nagrađen zbog odlučnog vodstva gradskih vlasti.

"Odabrali smo ovaj projekt zbog vodstva koje su pokazale gradske vlasti Medellína", rekao je Pearce-Oroz.