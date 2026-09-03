Mjesto koje se “nikada ne smrzava” moglo bi se dramatično promijeniti

Podaci koje Noah prikuplja pomoći će njemu i Hamiltonu da razumiju promjene koje se događaju u tjesnacu Jones Sound, koji se na istoku ulijeva u Baffinov zaljev. Ondje, u sjevernim dijelovima zaljeva, jedan od najvažnijih arktičkih ekosustava prolazi kroz velike političke i ekološke promjene – a Noah, Hamilton i skupina znanstvenika žele bolje razumjeti te vode prije nego što se promijene do neprepoznatljivosti.