različite metode
Koja oprema najbolje štiti od sunca i vrućine u interijeru automobila?
Postoje različite metode koje se mogu koristiti za sprječavanje pretjeranog zagrijavanja unutrašnjosti automobila od sunčeve svjetlosti.
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Njemački autoklub ADAC je testirao sedam identičnih Dacia Duster. Osim referentnog vozila bez dodatne opreme, pripremljeno je nekoliko automobila s opremom za zaštitu od sunca te je paralelno dodano vozilo sa zatamnjenim staklima te jedno s bijelom i jedno s crnom bojom karoserije. Nakon više od četiri sata na žarkom suncu izmjerene su temperature interijera, prenosi HAK Revija.
U vozilu bez dodatne opreme, odnosno zatamnjenja, bilo je 53 stupnja na vozačevu mjestu. Deset stupnjeva manje i stoga najhladnije bilo je u vozilu prekrivenom ceradom. S 45 stupnjeva vozilo s vanjskom zaštitnom folijom također je bilo znatno hladnije. Reflektirajući štitnik za sunce iznutra (49 stupnjeva) i bijela tkanina na nadzornoj ploči (50 stupnjeva) bili su manje učinkoviti. Zatamnjenje stražnjih prozora također je rezultiralo smanjenjem od samo dva stupnja. Međutim, ovdje je izmjereno samo 48 stupnjeva na stražnjim sjedalima, umjesto 57 stupnjeva koliko je bilo u vozilu bez dodatne opreme.
Općenito, ADAC preporučuje uporabu zaštite od sunca jer to može pomoći u snižavanju unutarnje temperature površina. Tijekom ispitivanja, upravljači i nadzorne ploče dosegnuli su temperature i do 70 stupnjeva.
Kada su uspoređivali vozila s crnom ili bijelom vanjskom bojom, bile su jasne temperaturne razlike na površini – od 65 stupnjeva kod tamnog i 44 stupnja kod svjetlog vozila, dok se izunutra crni Duster zagrijao za barem 5 stupnjeva više od automobila obojenog u bijelo.
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