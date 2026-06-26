Koja oprema najbolje štiti od sunca i vrućine u interijeru automobila?

U vozilu bez dodatne opreme, odnosno zatamnjenja, bilo je 53 stupnja na vozačevu mjestu. Deset stupnjeva manje i stoga najhladnije bilo je u vozilu prekrivenom ceradom. S 45 stupnjeva vozilo s vanjskom zaštitnom folijom također je bilo znatno hladnije. Reflektirajući štitnik za sunce iznutra (49 stupnjeva) i bijela tkanina na nadzornoj ploči (50 stupnjeva) bili su manje učinkoviti. Zatamnjenje stražnjih prozora također je rezultiralo smanjenjem od samo dva stupnja. Međutim, ovdje je izmjereno samo 48 stupnjeva na stražnjim sjedalima, umjesto 57 stupnjeva koliko je bilo u vozilu bez dodatne opreme.