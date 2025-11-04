Kupci ovog modela automobila dobit će osvježivač zraka s mirisom benzina

Finski uvoznik električnih automobila Kia kupcima novog modela EV4 dijeli osvježivač zraka s mirisom benzina.
Prelazak na električno vozilo zahtijeva određenu prilagodbu, a neki kupci mogli bi biti nostalgični za onim što uvoznik Astara Auto Finland naziva blagim mirisom ulja i benzina koji "podsjeća na auto radionicu".
Rješenje je jedinstveno za Finsku, a marketinški tim tvrtke je krajem listopada priopćio da je opcija namijenjena kupcima koji su možda već prešli na električno vozilo.
Finski proizvođač parfema Max Perttula rekao je da je miris dizajnirao na bazi motornog ulja.
Razvijao je mirise i za druge premium brendove.
"Naravno, to je pomalo drska kampanja", rekao je Klaus Pohjala iz tvrtke Astara Auto Finland u priopćenju, priznajući da južnokorejski proizvođač automobila Kia želi dodati malo zabave novim vozačima električnih vozila.
Kia EV4 dolazi u Europu, u verziji hatchbacka i limuzine.
Lagani nagovještaj benzina daje dugotrajan, ali prigušen ton mirisu koji teži voćnom jasminu, rekao je Perttula.
"Na kraju sam kompoziciju oživio 'metalizirajući' i 'bruseći' je spojevima jantara, brezinim katranom i galbanumom", rekao je.
Osvježivač zraka koji oživljava mirise motora s unutarnjim izgaranjem može se činiti šašavim, ali neki električni uređaji već rekreiraju zvukove motora i mijenjanja brzina, pa možda ipak i nije toliko čudno?
