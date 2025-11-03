Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije stavilo je na javno savjetovanje tekst poziva javnog natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za pružatelje usluge autotaksi prijevoza, korisnike dostavnih vozila i pružatelje usluge dijeljenja vozila (car sharing).
Riječ je o natječaju koji je ranije najavljen, a putem kojeg će se dodjeljivati bespovratna sredstava za nabavu električnih vozila u Hrvatskoj kroz Modernizacijski fond, s detaljno razrađenim pravilima, uvjetima i postupkom prijave te financiranja.
Iznos se dijeli po skupinama
Prema javno dostupnom dokumentu, vidljivi su prvi obrisi izdašnog natječaja kroz koji će biti dodijeljeno ukupno 45.000.000 eura bespovratnih sredstava, javlja Automobiliona.
Poziv, koji bi prema ranijim najavama trebao biti objavljen ove godine, namijenjen je nabavi električnih vozila kategorije M1 (osobni automobili) i N1 (dostavna vozila) za pružatelje autotaksi usluga, korisnike dostavnih vozila te pružatelje usluge dijeljenja vozila (car sharing). S obzirom da su u tekstu navedena samo električna vozila, to znači da se putem ovog natječaja neće moći sufinancirati kupovina plug-in hibridnih modela.
Od ukupno raspoloživih 45.000.000 eura, sredstva će se dijeliti na tri spomenute skupine prijavitelja. Pa će tako autotaksi prijevoznici na raspolaganju imati 22.000.000 eura, dostavna vozila 20.000.000 eura, dok će za potrebe car sharinga biti dostupno ukupno 3.000.000 eura.
Najviši iznos potpore po vozilu iznosit će 9.000 eura, a kroz natječaj se planira nabaviti najmanje 5.000 električnih vozila.
Prijave će se podnositi poštom
Prijavitelji mogu biti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (trgovačka društva/obrtnici) te moraju imati djelatnost registriranu minimalno godinu dana prije prijave.
Putem natječaja moći će se sufinancirati nova električna vozila kategorije M1 s minimalnim kapacitetom baterije 40 kWh te vozila kategorije N1 s baterijom minimalnog kapaciteta 75 kWh.
Kako podnijeti prijavu?
Prijave na ovaj natječaj s kompletnom dokumentacijom podnosit će se na USB/CD/DVD preporučenom poštom na adresu Fonda, a rok za prijavu trebao bi biti od objave poziva do najkasnije 30.09.2026. godine ili do iscrpljenja sredstava .
Dokument poziva na javnom savjetovanju nalazi se do 14. studenog 2025. godine, a objava izvješća očekuje se 21. studenog 2025. godine.
