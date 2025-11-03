Poziv, koji bi prema ranijim najavama trebao biti objavljen ove godine, namijenjen je nabavi električnih vozila kategorije M1 (osobni automobili) i N1 (dostavna vozila) za pružatelje autotaksi usluga, korisnike dostavnih vozila te pružatelje usluge dijeljenja vozila (car sharing). S obzirom da su u tekstu navedena samo električna vozila, to znači da se putem ovog natječaja neće moći sufinancirati kupovina plug-in hibridnih modela.