Oglas

Ali provjerite unaprijed

Putujete izvan Hrvatske? Na ovim benzinskim postajama možete uštedjeti i do 30 eura

author
N1 Info
|
09. kol. 2025. 21:59
>
21:59
gas-station, benzinska pumpa, gorivo, dizel, benzin, benzinska crpka, pumpa, cijena goriva,
Pixabay / Ilustracija

Putnici koji trenutačno automobilom putuju u inozemstvo ili se vraćaju kući mogu, ovisno o zemlji u koju idu, pametno isplaniranim stajanjem za točenje goriva uštedjeti značajan iznos.

Oglas

Prema podacima Europske komisije, litra benzina trenutačno stoji najmanje u Poljskoj (1,38 eura), a najviše u Danskoj (1,98 eura).

Ostale cijene su: Češka 1,41, Švedska 1,43, Slovenija 1,44, Hrvatska 1,47, Luksemburg i Mađarska 1,48, Španjolska 1,49, Slovačka 1,51, Austrija 1,53, Belgija 1,54, Njemačka* 1,67, Francuska 1,69, Portugal 1,70, Italija 1,71, Grčka 1,75, Švicarska** 1,84.

Dizel je najjeftiniji u Češkoj (1,39 eura) i najskuplji u Švicarskoj (1,92 eura). U ostalim zemljama cijene su: Španjolska 1,43, Luksemburg 1,44, Slovačka 1,48, Hrvatska i Slovenija 1,49, Švedska 1,51, Mađarska 1,52, Austrija i Grčka 1,56, Portugal 1,59, Njemačka 1,61, Francuska 1,62, Italija 1,65, Belgija 1,68, Nizozemska 1,71, Danska 1,76. Razlike u cijeni dosežu i do 60 centi po litri za benzin te do 53 centa za dizel.

Planiranje može donijeti značajne uštede

Tko kreće na put automobilom prema inozemstvu, često odmah preko granice može natočiti gorivo po znatno nižoj cijeni – osobito ako putuje prema istoku ili jugoistoku Europe.

Cijene goriva u pojedinim zemljama vrijedi provjeriti unaprijed i planirati točenje ovisno o ruti kako bi se ostvarile najveće uštede.

Treba imati na umu da se baze podataka o cijenama u različitim državama razlikuju te da u nekim slučajevima postoji vremenski odmak u prijavljivanju. Stoga se navedeni iznosi trebaju shvatiti okvirno, a ne uspoređivati 1:1 s cijenama u Njemačkoj.

Osim toga, i u inozemstvu postoje velika regionalna odstupanja – baš kao i u Njemačkoj, gorivo na autocestama često je znatno skuplje nego na postajama smještenima neposredno nakon izlaza, piše Fenix Magazin.

Teme
cijene goriva gorivo putovanja

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ