Dizel je najjeftiniji u Češkoj (1,39 eura) i najskuplji u Švicarskoj (1,92 eura). U ostalim zemljama cijene su: Španjolska 1,43, Luksemburg 1,44, Slovačka 1,48, Hrvatska i Slovenija 1,49, Švedska 1,51, Mađarska 1,52, Austrija i Grčka 1,56, Portugal 1,59, Njemačka 1,61, Francuska 1,62, Italija 1,65, Belgija 1,68, Nizozemska 1,71, Danska 1,76. Razlike u cijeni dosežu i do 60 centi po litri za benzin te do 53 centa za dizel.