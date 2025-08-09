Putnici koji trenutačno automobilom putuju u inozemstvo ili se vraćaju kući mogu, ovisno o zemlji u koju idu, pametno isplaniranim stajanjem za točenje goriva uštedjeti značajan iznos.
Oglas
Prema podacima Europske komisije, litra benzina trenutačno stoji najmanje u Poljskoj (1,38 eura), a najviše u Danskoj (1,98 eura).
Ostale cijene su: Češka 1,41, Švedska 1,43, Slovenija 1,44, Hrvatska 1,47, Luksemburg i Mađarska 1,48, Španjolska 1,49, Slovačka 1,51, Austrija 1,53, Belgija 1,54, Njemačka* 1,67, Francuska 1,69, Portugal 1,70, Italija 1,71, Grčka 1,75, Švicarska** 1,84.
Dizel je najjeftiniji u Češkoj (1,39 eura) i najskuplji u Švicarskoj (1,92 eura). U ostalim zemljama cijene su: Španjolska 1,43, Luksemburg 1,44, Slovačka 1,48, Hrvatska i Slovenija 1,49, Švedska 1,51, Mađarska 1,52, Austrija i Grčka 1,56, Portugal 1,59, Njemačka 1,61, Francuska 1,62, Italija 1,65, Belgija 1,68, Nizozemska 1,71, Danska 1,76. Razlike u cijeni dosežu i do 60 centi po litri za benzin te do 53 centa za dizel.
Planiranje može donijeti značajne uštede
Tko kreće na put automobilom prema inozemstvu, često odmah preko granice može natočiti gorivo po znatno nižoj cijeni – osobito ako putuje prema istoku ili jugoistoku Europe.
Cijene goriva u pojedinim zemljama vrijedi provjeriti unaprijed i planirati točenje ovisno o ruti kako bi se ostvarile najveće uštede.
Treba imati na umu da se baze podataka o cijenama u različitim državama razlikuju te da u nekim slučajevima postoji vremenski odmak u prijavljivanju. Stoga se navedeni iznosi trebaju shvatiti okvirno, a ne uspoređivati 1:1 s cijenama u Njemačkoj.
Osim toga, i u inozemstvu postoje velika regionalna odstupanja – baš kao i u Njemačkoj, gorivo na autocestama često je znatno skuplje nego na postajama smještenima neposredno nakon izlaza, piše Fenix Magazin.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas