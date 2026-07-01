Rezultati ADAC-ovog testa: Vozači nemaju nikakve šanse preživjeti udarac u stražnji dio kamiona

Najveći apsurd u cijeloj priči leži u tome što učinkovita tehnologija već postoji i uvelike se koristi u SAD-u. Tamošnje zaštitne rampe konstruirane su tako da se ne savijaju, već pouzdano amortiziraju i upijaju energiju udarca, čime spašavaju ljudske živote. Iako i pojedini njemački proizvođači već nude ovu naprednu opremu, u Europi je gotovo nitko ne ugrađuje jer nema zakonskog pritiska, pa sigurnosne organizacije sada hitno traže političke mjere i financijske poticaje kako bi se već registrirani kamioni obvezno prepravili prije nego što bude prekasno.