Starinski recept će vas oduševiti: Priprema se za čas, a meso se topi u ustima

Ukusno jelo na žlicu koje je uvijek dobar izbor za ručak – kažu da je bolje i od gulaša.
Jedno starinsko jelo bolje je od gulaša, a priprema se u čas posla – okus umaka je vrhunski, a meso se topi u ustima, piše Krstarica.
Ako volite jela koja se brzo pripremaju, a pritom imaju bogat i domaći okus, ovaj starinski ručak na žlicu pravi je izbor.
Bolje je od običnog gulaša, obogaćeno jednostavnim sastojcima, pružit će vam toplinu i zadovoljstvo pri svakom zalogaju, i to bez puno truda u kuhinji.
Sastojci:
Priprema:
Na 3 žlice ulja popržiti luk, zatim dodati nasjeckane šampinjone. Dodati mrkvu i kratko popržiti, pa ubaciti meso i začine. Dodati krumpir i zaliti vodom. Kuhati na laganoj vatri oko sat vremena (kraće nego gulaš). Napraviti zapršku od brašna i mljevene crvene paprike te dodati u jelo. Kuhati još oko 10 minuta.
