Oglas

BOLJE OD GULAŠA

Starinski recept će vas oduševiti: Priprema se za čas, a meso se topi u ustima

author
N1 Info
|
08. sij. 2026. 18:47
gulaš, varivo, čorba
Pixabay/ilustracija

Ukusno jelo na žlicu koje je uvijek dobar izbor za ručak – kažu da je bolje i od gulaša.

Oglas

Jedno starinsko jelo bolje je od gulaša, a priprema se u čas posla – okus umaka je vrhunski, a meso se topi u ustima, piše Krstarica.

Ako volite jela koja se brzo pripremaju, a pritom imaju bogat i domaći okus, ovaj starinski ručak na žlicu pravi je izbor.

Bolje je od običnog gulaša, obogaćeno jednostavnim sastojcima, pružit će vam toplinu i zadovoljstvo pri svakom zalogaju, i to bez puno truda u kuhinji.

Sastojci:

  • 2 glavice crvenog luka
  • 2 mrkve
  • 400 g šampinjona
  • 500 g junetine (teletine, piletine ili svinjetine)
  • ulje
  • sol, peršin, papar, lovorov list, bosiljak, mljevena crvena paprika
  • 5 krumpira

Priprema:

Na 3 žlice ulja popržiti luk, zatim dodati nasjeckane šampinjone. Dodati mrkvu i kratko popržiti, pa ubaciti meso i začine. Dodati krumpir i zaliti vodom. Kuhati na laganoj vatri oko sat vremena (kraće nego gulaš). Napraviti zapršku od brašna i mljevene crvene paprike te dodati u jelo. Kuhati još oko 10 minuta.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
gulaš jela na žlicu recept varivo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ