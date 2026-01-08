Starinski recept će vas oduševiti: Priprema se za čas, a meso se topi u ustima

Na 3 žlice ulja popržiti luk, zatim dodati nasjeckane šampinjone. Dodati mrkvu i kratko popržiti, pa ubaciti meso i začine. Dodati krumpir i zaliti vodom. Kuhati na laganoj vatri oko sat vremena (kraće nego gulaš). Napraviti zapršku od brašna i mljevene crvene paprike te dodati u jelo. Kuhati još oko 10 minuta.