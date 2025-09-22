Je li ovo najpoznatije pitanje u povijesti filma? 30 godina kasnije i dalje progoni publiku širom svijeta

Kraj filma — i onaj čuveni paket koji stigne na odredište — scena je koja se pamti više nego neki cijeli filmovi. Iako sadržaj nije vizualno prikazan (kako bi se izbjegla pretjerana eksplicitnost), impliciranje onoga što je u kutiji toliko je snažno da svaka sljedeća generacija koja gleda film zna za kutiju, zna "što je u kutiji". Pitanje "What’s in the box?" postalo je način da se razgovara o filmu, o hororu, ali i o granicama filmske umjetnosti.