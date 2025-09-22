Oglas

U režiji Davida Finchera

Je li ovo najpoznatije pitanje u povijesti filma? 30 godina kasnije i dalje progoni publiku širom svijeta

N1 Info
N1 Info
|
22. ruj. 2025. 18:30
Kino
Ilustracija / Unsplash / Ilustracija / Unsplash

Na dan 22. rujna 1995. premijerno je prikazan film Se7en (ili Seven) — jedno od najuznemirujućih, najmračnijih kriminalističkih ostvarenja devedesetih. I gotovo odmah nakon završne scene publika je ostala šokirana jednim pitanjem koje se pretvorilo u važan trenutak pop-kulture: "What’s in the box?".

Tri desetljeća kasnije, to pitanje i dalje odjekuje – ne samo zbog svoje groteskne stvarnosti u kadru, nego i zbog svih tema koje film otvara: moralna propast, grijeh, kazna, ali i nemoć pojedinca u svijetu koji je korumpiran, prljav i nepopravljiv, piše danas.rs.

O čemu je Se7en

Film je režirao David Fincher, a scenarij je napisao Andrew Kevin Walker. Glume Brad Pitt kao detektiv David Mills, Morgan Freeman kao njegov partner, veteran William Somerset, Gwyneth Paltrow kao Millsova supruga Tracy, i Kevin Spacey kao misteriozni serijski ubojica poznat kao John Doe.

Radnja je smještena u anonimni veliki grad, mjesto gdje je kriminal postao rutina, gdje je moralna dekadencija nevidljiva, ali sveprisutna. Somerset je detektiv na rubu mirovine, razočaran stanjem svijeta, dok Mills dolazi s idealizmom i bijesom, željan akcije i pravde. Njih dvojica zajedno tragaju za čovjekom koji svoju mizantropiju i osvrt na ljudsku slabost projicira kroz pribjegavanje sedam smrtnih grijeha: pohlepa, bludnost, zavist, oholost, proždrljivost, lijenost i gnjev. Svako ubojstvo je groteskno, simbolično, svojevrsno "umjetničko", ali ne toliko da prikriva surovu stvarnost — naprotiv, budi osjećaj da tama postoji i izvan kadra.

Kraj filma — i onaj čuveni paket koji stigne na odredište — scena je koja se pamti više nego neki cijeli filmovi. Iako sadržaj nije vizualno prikazan (kako bi se izbjegla pretjerana eksplicitnost), impliciranje onoga što je u kutiji toliko je snažno da svaka sljedeća generacija koja gleda film zna za kutiju, zna "što je u kutiji". Pitanje "What’s in the box?" postalo je način da se razgovara o filmu, o hororu, ali i o granicama filmske umjetnosti.

Produkcija i recepcija filma

Budžet je bio oko 33–34 milijuna dolara, što za taj žanr i tu razinu nasilja i mračne atmosfere nipošto nije bilo malo. Film je na testnim projekcijama imao osrednje reakcije. Mnogi su bili skeptični zbog nasilja i suočavanja s toliko mračnim sadržajem. Ipak, Se7en je postao sleeper hit, s priznanjem kritike i uspjehom na kino blagajnama — prihod od preko 327 milijuna dolara širom svijeta. Kritičari su pohvalili glumu (Freeman, Pitt), režiju i scenarij, osobito završnicu u kojoj saznajemo što se dogodilo Millsovoj supruzi, što se i dalje smatra jednim od najšokantnijih obrata u povijesti filma.

Film je u početku imao problem dobiti "kraj" koji bi studio prihvatio. Fincher je inzistirao da završetak bude mračan i bez olakšanja, što je uključivalo paket sa sadržajem koji nikada nije izravno prikazan.

Zašto Se7en i danas rezonira

Tri desetljeća kasnije, Se7en djeluje nekako savršeno izvan vremena. Ne veže ga se izravno uz tehnologiju – nema previše mobilnih telefona, nema društvenih mreža – ali osjećaj propadanja, nepravde i moralne korupcije i dalje je aktualan. Film nam pokazuje da je zlo često banalno, da je strah od vlastite nemoralnosti moćniji od vidljivog zločina.

"What’s in the box?" nije samo pitanje završne scene — to je pitanje koje ostaje lebdjeti: Što sve skrivamo? Što radimo kad nam je neugodno? Što ne želimo prizvati na svjetlo?

David Fincher brad pitt film morgan freeman se7en seven

