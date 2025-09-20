Ante Tomića i Nikola Strašek predstavili nove romane

Nakon godina ovisništva o heroinu, odlazi u komunu, gdje ostaje pola godine. Roman "Heroin, kruh i rudnici sumpora" počeo je pisati 2021. godine s odlukom da bude najnemilosrdniji prema sebi. Svojoj, sad 18-godišnjoj kćeri opisao je svoj ovisnički put te mu je i otac dao odobrenje da piše. U romanu to više nisam ja, kao što se više ne može znati ni jesu li drugi likovi stvarni ili ne, rekao je Strašek. "Potrudio sam se sve čega se sjećam iznijeti, nisam se bavio drugima, nego sobom", dodao je.