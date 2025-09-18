Oglas

Povodom smrti akademika

Jandroković izrazio sućut: Akademik Solar ostavio izrazito značajan trag u teoriji književnosti

Hina
18. ruj. 2025. 11:14
Jandroković
Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković uputio je sućut obitelji Solar u povodu smrti akademika Milivoja Solara, ističući njegov izrazito značajan trag koji je ostavio u teoriji i povijesti književnosti.

Profesor emeritus Solar ostavio je izrazito značajan trag u hrvatskoj znanosti, a njegova djela s područja teorije i povijesti književnosti i dalje ostaju nezaobilaznom literaturom, kako za studente, tako i za književne stručnjake, napisao je Jandroković.

Milivoj Solar bio je, dodao je, i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ujedno i član Društva hrvatskih književnika, Hrvatskoga filološkog društva i Hrvatskoga filozofskog društva.

Kroz više od pola stoljeća znanstvene karijere zaslužio je mnoga stručna priznanja, a 2016. dobio je i Državnu nagradu za znanost za životno djelo, stoji u sućuti.

"Pamteći s osobitim uvažavanjem cjelokupni znanstveni doprinos akademika Milivoja Solara, poštovana obitelji, još jednom vam upućujem izraze iskrene sućuti“, napisao je predsjednik Sabora.

Istaknuti hrvatski književni i kulturni teoretičar i komparatist Milivoj Solar, čija je knjiga "Teorija književnosti" iz 1976. objavljena u 20 izdanja, umro je u utorak u Zagrebu je u 90. godini, priopćeno je iz HAZU.

akademik milivoj solar

