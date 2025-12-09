HDS proglasio "Moju domovinu" najznačajnijom hrvatskom pjesmom u proteklih 80 godina

Hrvatsko društvo skladatelja (HDS) proglasilo je u utorak na svečanoj dodjeli godišnjih nagrada u povodu 80. obljetnice Društva, pjesmu "Moja domovina" najznačajnijom hrvatskom pjesmom u posljednjih osam desetljeća, priopćio je HDS.
Autori pjesme su Zrinko Tutić i Rajko Dujmić, a aranžman je priredio Nikša Bratoš.
Dodjelom nagrade pjesmi "Moja domovina" HDS je želio istaknuti djelo koje je snažnije od svih drugih obilježilo glazbeni i društveni život zemlje te zauzelo posebno mjesto u povijesti hrvatske glazbe, naglašava se u priopćenju.
Objavljena 1991. godine, pjesma "Moja domovina", ističe HDS, nadrasla je okvire glazbenog projekta i postala simbol zajedništva, otpornosti i identiteta hrvatskog društva. "Svojom umjetničkom snagom i emocionalnom univerzalnošću postala je dijelom kolektivnog pamćenja te je i više od trideset godina nakon nastanka jednako prisutna u javnom, kulturnom i društvenom prostoru", dodaje.
Zrinko Tutić autor je skladatelj i producent niza ključnih pjesama hrvatske estrade, a svojim je radom oblikovao zvuk i identitet domaće popularne glazbe od osamdesetih do danas.
Rajko Dujmić (1954.–2020.) bio je skladatelj, producent i dugogodišnji član grupe Novi fosili, autor nekih od najpoznatijih hrvatskih evergreena, a upravo je "Moja domovina" jedno od njegovih najtrajnijih djela, navodi HDS.
U sklopu svečanosti obilježena je i 80. godišnjica djelovanja Hrvatskog društva skladatelja, institucije koja od 1945. godine predstavlja, promiče i štiti hrvatske autore i njihova autorska prava.
