SVEČANOST

HDS proglasio "Moju domovinu" najznačajnijom hrvatskom pjesmom u proteklih 80 godina

author
Hina
|
09. pro. 2025. 21:19
Moja domovina
Goran Stanzl/PIXSELL/Ilustracija

Hrvatsko društvo skladatelja (HDS) proglasilo je u utorak na svečanoj dodjeli godišnjih nagrada u povodu 80. obljetnice Društva, pjesmu "Moja domovina" najznačajnijom hrvatskom pjesmom u posljednjih osam desetljeća, priopćio je HDS.

Autori pjesme su Zrinko Tutić i Rajko Dujmić, a aranžman je priredio Nikša Bratoš.

Dodjelom nagrade pjesmi "Moja domovina" HDS je želio istaknuti djelo koje je snažnije od svih drugih obilježilo glazbeni i društveni život zemlje te zauzelo posebno mjesto u povijesti hrvatske glazbe, naglašava se u priopćenju.

Objavljena 1991. godine, pjesma "Moja domovina", ističe HDS, nadrasla je okvire glazbenog projekta i postala simbol zajedništva, otpornosti i identiteta hrvatskog društva. "Svojom umjetničkom snagom i emocionalnom univerzalnošću postala je dijelom kolektivnog pamćenja te je i više od trideset godina nakon nastanka jednako prisutna u javnom, kulturnom i društvenom prostoru", dodaje.

Zrinko Tutić autor je skladatelj i producent niza ključnih pjesama hrvatske estrade, a svojim je radom oblikovao zvuk i identitet domaće popularne glazbe od osamdesetih do danas.

Rajko Dujmić (1954.–2020.) bio je skladatelj, producent i dugogodišnji član grupe Novi fosili, autor nekih od najpoznatijih hrvatskih evergreena, a upravo je "Moja domovina" jedno od njegovih najtrajnijih djela, navodi HDS.

U sklopu svečanosti obilježena je i 80. godišnjica djelovanja Hrvatskog društva skladatelja, institucije koja od 1945. godine predstavlja, promiče i štiti hrvatske autore i njihova autorska prava.

moja domovina

