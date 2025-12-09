HDS proglasio "Moju domovinu" najznačajnijom hrvatskom pjesmom u proteklih 80 godina

Objavljena 1991. godine, pjesma "Moja domovina", ističe HDS, nadrasla je okvire glazbenog projekta i postala simbol zajedništva, otpornosti i identiteta hrvatskog društva. "Svojom umjetničkom snagom i emocionalnom univerzalnošću postala je dijelom kolektivnog pamćenja te je i više od trideset godina nakon nastanka jednako prisutna u javnom, kulturnom i društvenom prostoru", dodaje.