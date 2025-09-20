NIŽU SE REAKCIJE
Hoće li i Hrvatska bojkotirati Eurosong? "Glazbenici trebaju biti jasni u stavu kad već političari nisu"
Nakon što su Irska, Slovenija, Nizozemska i Španjolska najavile moguć bojkot Eurosonga ako Izrael ostane u natjecanju, postavlja se pitanje kakav će stav zauzeti Hrvatska. Organizatori bi uskoro u Ženevi trebali odlučiti o pravu Izraela na sudjelovanje 2026. godine.
Mišljenja građana su podijeljena neki smatraju da u sportu i kulturi nema mjesta podjelama dok drugi tvrde da Izrael treba izbaciti s natjecanja.
Budući da odluku o sudjelovanju Hrvatske na Eurosongu donosi upravo HRT, upitali smo ih razmatraju li mogućnost bojkota.
"Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ovom trenutku nema novih informacija vezanih uz Eurosong. Sve novosti vezane za Eurosong, kao i do sada, bit će komunicirane na vrijeme", odgovorili su nam s HRT-a.
Ministarstvo kulture i medija nije iznijelo svoj stav, uz obrazloženje da su zaokupljeni rebalansom proračuna. No stavove o mogućem bojkotu iznijeli su političari.
"Hrvatska zasad ne treba bojkotirati Eurosong. Bojkoti različitih manifestacija, pa i sportskih, nisu novost – svjedočili smo im i ranije, od Olimpijskih igara do nedavnih sankcija Rusiji, kojoj je bilo zabranjeno sudjelovanje na natjecanjima. Smatram da Hrvatska treba djelovati u sklopu Europske unije i štititi svoje interese. Naravno, pozicija Njemačke ili Španjolske nije ista kao hrvatska. Naš interes je zajednički europski stav, ali pritom ne smijemo izgubiti iz vida i naše strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i Izraelom", smatra Ivan Penava.
"Mislim da svi na ovaj način zapravo pokušavaju doprinijeti pritisku, pa tako i kroz Eurosong, koji očito i dalje uključuje izraelsko sudjelovanje unatoč svemu što se događa u Gazi. To je oblik pokazivanja političkog pritiska. Sankcije bi, međutim, prije svega trebale biti usmjerene na izraelsku vladu. Kad govorimo o drugim područjima, poput sporta, treba paziti da se ne sankcioniraju ljudi koji su kritični prema potezima vlastite vlade", komentirala je Jelena Miloš iz stranke Možemo.
Toni Cetinski jedan je od naših najpoznatijih izvođača koji je nastupao na Eurosongu i predstavljao Hrvatsku smatra da glazbenici imaju obavezu zauzeti jasan stav kada politika šuti.
"Da li se politika treba baviti glazbom? Ne. Ali glazba treba biti korektiv krivoj politici. Glazbenici trebaju biti jasni u stavu kad već političari nisu. Stati na stranu civilnih žrtava i djece je ljudska stvar, a ne politički stav. Ja kao glazbenik to podržavam", rekao je Cetinski.
Glazbeni kritičari pak smatraju da su pozivi na bojkot više simbolična gesta, nego realna prijetnja Eurosongu
"Meni se čini da su ovo samo deklaratorni momenti i akti čišćenja savjesti. Odluka hrvatskih delegacija potpuno je irelevantna, kao i u većini stvari koje nisu vezane za tako trivijalne manifestacije kao što je Eurosong. Hrvatska nema mogućnost sama donijeti odluku, nego se čeka kako će većina država odlučiti", tvrdi Anđelo Jurkas.
Jurkas upozorava i na kontradikcije unutar samog natjecanja – službeno bez politike, a u praksi prepuno političkih poruka i lobiranja.
"U propozicijama Eurosonga stoji da se ne smiju nositi nikakve političke poruke, što je još jedna licemjerna odredba. Jer otkako traje rat u Ukrajini, prikriveno se prenose razne političke poruke i vidimo lobiranja zemalja koje na posredan ili neposredan način sudjeluju u ratu", dodaje Jurkas.
Tony Cetinski na istom je tragu I smatra da na Eurosongu treba postaviti granice.
"Na tom festivalu zadnjih 10-ak godina imate sve manje glazbe i scenskog nastupa, a sve više znakovlja, rituala koji čak i vrijeđaju određene vjere i ljude. To nije u redu niti korektno. Odavno je već trebalo bojkotirati taj festival jer nema smisla da u prime timeu u osam navečer da roditelji trebaju tjerati djecu u sobu da ne vide nastup nekog određenog izvođača koji je upitan po svojoj umjetničkoj slobodi. Širokog sam razmišljanja što se tiče umjetničkog izražavanja na sceni i putem pjevanja, ali moj osobni stav je da to već dugo nije normalan festival i da puno toga treba mijenjati", pojasnio je Cetinski stavove.
Hoće li Hrvatska ostati dijelom Eurosonga ili se priključiti državama koje prijete bojkotom, znat će se nakon odluke Europske radiodifuzijske unije o pravu Izraela na sudjelovanje 2026. godine. Do tada ostaje otvorena rasprava – je li Eurosong prvenstveno glazbeni festival ili već odavno i politička pozornica.
