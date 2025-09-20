Hoće li i Hrvatska bojkotirati Eurosong? "Glazbenici trebaju biti jasni u stavu kad već političari nisu"

"Na tom festivalu zadnjih 10-ak godina imate sve manje glazbe i scenskog nastupa, a sve više znakovlja, rituala koji čak i vrijeđaju određene vjere i ljude. To nije u redu niti korektno. Odavno je već trebalo bojkotirati taj festival jer nema smisla da u prime timeu u osam navečer da roditelji trebaju tjerati djecu u sobu da ne vide nastup nekog određenog izvođača koji je upitan po svojoj umjetničkoj slobodi. Širokog sam razmišljanja što se tiče umjetničkog izražavanja na sceni i putem pjevanja, ali moj osobni stav je da to već dugo nije normalan festival i da puno toga treba mijenjati", pojasnio je Cetinski stavove.