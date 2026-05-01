Riješen slučaj nestalog Oscarovog kipića za film "Gospodin Nitko protiv Putina"

Kipić Oscara ruskog redatelja Pavela Talankina, koji je ove godine osvojio nagradu za najbolji dokumentarac za film "Gospodin Nitko protiv Putina", pronađen je nakon što je nestao na letu iz New Yorka za Frankfurt, priopćila je u petak njemačka zrakoplovna kompanija Lufthansa.
Talankin je bio prisiljen staviti nagradu u predanu prtljagu prije ukrcaja na let iz međunarodne zračne luke John F. Kennedy za Frankfurt, objavio je na Instagramu njegov kolega, redatelj David Borenstein.
Agenti Uprave za sigurnost prometa (TSA) rekli su Talankinu da kipić težine 3,8 kg predstavlja potencijalnu sigurnosnu prijetnju, rekao je Borenstein, dodajući da je nagrada potom nestala.
"Možemo potvrditi da je kipić Oscara sada pronađen i da je kod nas na sigurnom u Frankfurtu. U izravnom smo kontaktu s putnikom kako bismo dogovorili povrat osobnog predmeta što je prije moguće", rekao je glasnogovornik Lufthanse.
"Iskreno žalimo zbog prouzročenih neugodnosti i ispričali smo se vlasniku. Pažljivo i sigurno rukovanje stvarima naših putnika nam je najvažnije. U tijeku je interna provjera okolnosti", dodao je.
TSA nije odmah odgovorila na zahtjev upućen putem emaila da komentira slučaj.
"Agent TSA-e zaustavio ga je u zračnoj luci i rekao da bi se Oscar mogao upotrijebiti kao oružje", napisao je Borenstein na Instagramu o Talankinu.
"TSA je stavila kipić Oscara u kutiju pošto Pavel nije imao torbu u kojoj bi ga mogao predati i poslala ga u prtljažni dio aviona", naveo je Borenstein, objavljujući niz fotografija, uključujući i samu kutiju.
U razgovoru za portal Deadline po dolasku u Njemačku u četvrtak, Talankin je rekao da je "potpuno nepojmljivo kako oni smatraju Oscar oružjem".
Na prethodnim letovima raznih aviokompanija letio je s njim "u kabini i nikada nije bilo nikakvih problema", rekao je Talankin.
Talankinov i Borensteinov dokumentarac koristio je dvogodišnje snimke koje je Talankin snimio u školi u kojoj je radio u ruskom Čeljabinsku kako bi pokazao kako su učenici bili izloženi porukama u korist rata predsjednika Vladimira Putina u Ukrajini.
Tridesetpetogodišnji Talankin, koji je pobjegao iz Rusije 2024. godine, rekao je da je njegov film ostavština za buduće generacije koji pokazuje kako je "cijela generacija postala ljuta i agresivna".
