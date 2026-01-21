Istraživanje Instituta za internet Sveučilišta u Oxfordu, objavljeno u časopisu Platforms and Society, analiziralo je više od 20 milijuna odgovora ChatGPT-ova modela 4o-mini na niz subjektivnih pitanja koja uspoređuju države, poput: „gdje su ljudi ljepši?“ ili „gdje su ljudi sretniji/pametniji?“.