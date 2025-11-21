O povijesti Trsta i Istre
U NSK vraćeno vrijedno djelo iz 17. stoljeća ukradeno u "pljački stoljeća"
Vrijedno povijesno djelo karmelićanskog redovnika Irenea della Crocea nastalo krajem 17. stoljeća vraćeno je u Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu, jedno od niza izdanja koje je nestalo u spektakularnoj krađi kulturnog blaga iz te ustanove osamdesetih godina prošlog stoljeća.
Djelo karmelićanskog redovnika
Knjigu Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste čiji se autor piše i kao Giovanni Maria Manarutti, glavnoj ravnateljici NSK Ivanki Stričević predao hrvatski veleposlanik u Italiji Jasen Mesić tijekom održavanja konferencije održane u povodu Međunarodnoga dana borbe protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima u organizaciji Kluba UNESCO u Goriziji.
„Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste napokon se vraća kući”, izjavila je glavna ravnateljica NSK Ivanka Stričević prilikom svečanoga preuzimanja knjige, izrazivši i zahvalnost nadležnim ustanovama na predanom radu na povratu otuđenih knjiga.
O povijesti Trsta i Istre
Manaruttijevo povijesno djelo sastoji se od osam poglavlja u kojima autor obrađuje najstariju povijest Trsta do 1100. godine. U pojedinim poglavljima bavi se i poviješću Istarskoga poluotoka, zbog čega knjiga predstavlja vrijedan izvor i za hrvatsku povijest.
Opremljena je ilustracijama, a na jednoj od uvodnih stranica nalazi se i portret rimsko-njemačkog cara i ugarsko-hrvatskog i češkog kralja Josipa I. Da je djelo izvorno bilo dio fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu potvrđuje sačuvana dokumentacija.
Povratak ovoga knjižnog blaga u najveću hrvatska knjižnicu, s približno 3,7 milijuna jedinica građe, rezultat je dugogodišnje uspješne suradnje NSK s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova te Veleposlanstvom Republike Hrvatske u Italiji.
Od 2019. do 2025. godine NSK vraćena još tri otuđena djela. Selenographia sive Lunae descriptio atque accurata tam macularum eius, quam motuum diversorum… delineati objavljena 1647. godine u Gdanjsku, čiji je autor poljski astronom Jan Heweliusz (lat. Johannes Hevelius), vraćena je Knjižnici 2019. godine.
Velika pljačka 1982. - 1987.
Godinu kasnije vraćeno je djelo o magiji Trinum magicum sive Secretorum magicorum … opus Caesara Longinusa, objavljeno 1614. u Frankfurtu, a 2022. godine vraćen je i Dizionario geografico portatile, djelo švicarskog geografa i kartografa Isaaka Broucknera objavljeno u Veneciji 1761. godine.
Riječ je o djelima koja je, uz brojna druga, u velikoj pljački kulturnog blaga iz NSK od 1982. do 1987. ukrala tročlana skupina predvođena tada 18-godišnjim Aleksandrom Millesom.
U "pljački stoljeća", o kojoj je snimljeno i nekoliko dokumentaraca, ukradeno je čak 1309 vrijednih knjiga iz 16., 17. i 18. stoljeća, te brojne slike, grafike i druge dragocjenosti.
Pretpostavlja se da je po tadašnjim cijenama šteta iznosila 1,5 milijuna njemačkih maraka.
Oko polovine knjiga završila je u Beogradu, dio na raznim lokacijama u Austriji, a prema Milesovu iskazu prodavao ih je i u Italiju, Njemačku, Veliku Britaniju i SAD. Većina ih je vraćena u Zagreb.
