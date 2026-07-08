Bivši hrvatski predsjednik
Josipović: Otišao bih u Pariz na mimohod, ali predsjednik je imao pravo reći da ne želi
Bivši hrvatski predsjednik i pravnik Ivo Josipović gostovao je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirao mimohod u Parizu i neslaganje između predsjednika i premijera.
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Bivši predsjednik smatra da je Hrvatska trebala sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, no ističe da je predsjednik Zoran Milanović imao pravo odbiti slanje Hrvatske vojske.
"Mislim da je u ovom današnjem političkom trenutku europejstvo jako važno i mislim da je sudjelovanje u europskim projektima važno. Smatram da je trebalo otići. Ja bih osobno otišao, ali predsjednik ima pravo reći ne", kaže Josipović
Naglašava da je Milanović postupio u okviru svojih ovlasti te kritizira ustavnopravne stručnjake koji smatraju da se predsjednika moglo zaobići u donošenju takve odluke.
"Moram reći da se malo i zgražam nad stavovima nekih koji su kao ustavnopravni stručnjaci, a koji smatraju da bi se predsjednika moglo zaobići u ovoj odluci.
Uskraćivanje predsjedniku ove ovlasti je protuustavno. Vrhovni zapovjednik ima pravo i dužnost da donosi vojne odluke i kad to učini njegova je zadnja", ističe Josipović.
Osvrnuo se i na postupanje načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga, Tihomira Kundida, ocijenivši da je postupio ispravno.
"On mora poslušati zapovijed vrhovnog zapovjednika bez obzira sviđala mu se ili ne."
Dodao je kako ministar obrane nije pogriješio kada je rekao da bi Hrvatska vojska trebala sudjelovati na mimohodu u Parizu, ali da zadnju riječ ima predsjednik Republike.
"Ima razlog zašto je predsjednik vrhovni zapovjednik, a ne ministar. Odlučivanje o vojnim pitanjima u nekim uvjetima je odlučivanje o životu i smrti, a takvu odluku može donijeti samo onaj tko je izabran većinom glasova hrvatskog naroda", objašnjava Josipović.
Na pitanje krije li se iza sukoba oko odlaska u Pariz zapravo neslaganje oko vanjske politike, Josipović odgovara;
"Pa vanjska politika sigurno, ali možda tu ima i jedna druga dimenzija, a to je pitanje odnosa dvije važne točke vlasti.
Vjerojatno je predsjednika zasmetalo da je cijela priča dogovorena bez njega. I mene bi to zasmetalo", otkrio je Josipović.
Na kraju se osvrnuo i na nagađanja da bi se predsjednik Milanović nakon isteka mandata mogao pojaviti na parlamentarnim izborima sa svojom nezavisnom listom.
"Pa predsjednik je relativno mlad čovjek i ne bih se čudio da ima političke ambicije. To je legitimno, a je li dobro to ćemo vidjeti. Svakako taj scenarij mi nije isključen", zaključio je Josipović u razgovori koji se odvijao prije Milanovićevog istupa u kojem je naglasio da neće na parlamentarne izbore dok je predsjednik.
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