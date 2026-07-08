Josipović: Otišao bih u Pariz na mimohod, ali predsjednik je imao pravo reći da ne želi

"Pa predsjednik je relativno mlad čovjek i ne bih se čudio da ima političke ambicije. To je legitimno, a je li dobro to ćemo vidjeti. Svakako taj scenarij mi nije isključen", zaključio je Josipović u razgovori koji se odvijao prije Milanovićevog istupa u kojem je naglasio da neće na parlamentarne izbore dok je predsjednik.