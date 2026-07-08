Novi val paklenih vrućina stiže u Europu: Mogu li europski vodotoci rashladiti gradove i zamijeniti klima-uređaje?

Španjolska već ima jednu od najvećih mreža klimatskih skloništa na svijetu, koja pomaže u zaštiti stanovništva tijekom razdoblja ekstremnih vrućina. Riječ je o javnim prostorima poput knjižnica i muzeja u kojima su tijekom toplinskih valova građanima dostupni besplatna pitka voda i rashlađeni prostori. Time se smanjuje potreba za pojedinačnim klima-uređajima i najugroženijim skupinama omogućuje zaštita od opasno visokih temperatura.