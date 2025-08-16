Evo koliko će vas od sada koštati popravak električnog automobila

Električna vozila čine 3,3% svih registriranih vozila u Njemačkoj
Njemačkom udruga osiguravatelja (GDV) tvrdi da su zahtjevi za isplatom štete za kasko osiguranje električnih vozila bili 20-25% veći od onih za usporedive modele s motorima s unutarnjim izgaranjem prošle godine. Međutim, prosječni zahtjevi ove godine su 15-20% veći od modela s motorima s unutarnjim izgaranjem, a to znači da cijene padaju, piše HAK.
Zamjenica generalnog direktora GDV-a rekla je:
"Što je više električnih automobila na cestama, to se cijene popravaka manje razlikuju od cijena popravaka automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem. Širi raspon modela doseže veću bazu kupaca, a servisi, tvrtke za vuču, vatrogasne postrojbe i procjenitelji sada imaju više iskustva s oštećenim električnim automobilima."
Popravci električnih vozila su jeftiniji, ali su i dalje skuplji od onih s motorima s unutarnjim izgaranjem. Električna vozila čine 3,3% svih registriranih vozila u Njemačkoj.
