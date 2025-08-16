Evo koliko će vas od sada koštati popravak električnog automobila

Njemačkom udruga osiguravatelja (GDV) tvrdi da su zahtjevi za isplatom štete za kasko osiguranje električnih vozila bili 20-25% veći od onih za usporedive modele s motorima s unutarnjim izgaranjem prošle godine. Međutim, prosječni zahtjevi ove godine su 15-20% veći od modela s motorima s unutarnjim izgaranjem, a to znači da cijene padaju, piše HAK.