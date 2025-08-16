Oglas

HAK-ova analiza

Evo koliko će vas od sada koštati popravak električnog automobila

author
N1 Info
|
16. kol. 2025. 08:48
automobil, punjač, električni automobil
Pexels/ilustracija

Električna vozila čine 3,3% svih registriranih vozila u Njemačkoj

Oglas

Njemačkom udruga osiguravatelja (GDV) tvrdi da su zahtjevi za isplatom štete za kasko osiguranje električnih vozila bili 20-25% veći od onih za usporedive modele s motorima s unutarnjim izgaranjem prošle godine. Međutim, prosječni zahtjevi ove godine su 15-20% veći od modela s motorima s unutarnjim izgaranjem, a to znači da cijene padaju, piše HAK.

Zamjenica generalnog direktora GDV-a rekla je:

"Što je više električnih automobila na cestama, to se cijene popravaka manje razlikuju od cijena popravaka automobila s motorima s unutarnjim izgaranjem. Širi raspon modela doseže veću bazu kupaca, a servisi, tvrtke za vuču, vatrogasne postrojbe i procjenitelji sada imaju više iskustva s oštećenim električnim automobilima."

Popravci električnih vozila su jeftiniji, ali su i dalje skuplji od onih s motorima s unutarnjim izgaranjem. Električna vozila čine 3,3% svih registriranih vozila u Njemačkoj.

Teme
HAK električni automobil

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ