Gdje u Europi možete na odmor za manje od 100 eura po danu?

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Ako još niste isplanirali putovanje u rujnu, dobra vijest je da se u Europi i dalje mogu pronaći gradovi u kojima se dan odmora može provesti za manje od 100 eura po osobi.

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Turistička agencija Thomas Cook analizirala je troškove u više od 50 popularnih europskih destinacija, uključujući cijene smještaja u hotelima s tri zvjezdice, obroka u povoljnijim restoranima, kave, javnog prijevoza i ulaznica za atrakcije, piše Euronews.

Na vrhu ljestvice našla se Tirana, gdje prosječni dnevni trošak iznosi oko 59 eura po osobi. Noćenje u hotelu s tri zvjezdice stoji prosječno 32 eura po osobi, večera u povoljnom restoranu oko 8,50 eura, dok ćete za lokalno pivo izdvojiti tek 1,50 eura.

Drugo mjesto zauzeo je Bukurešt, s prosječnim dnevnim troškom od 66 eura. Večera ondje stoji nešto više od 12 eura, a dnevna karta za autobus oko 1,50 eura.

Među pet najpovoljnijih destinacija našli su se i Antalya te Varšava, s oko 78 eura dnevnog troška, dok je Istanbul peti s 82 eura.

Posebno povoljni su i hoteli u Istanbulu, gdje prosječno noćenje iznosi oko 28 eura po osobi, dok se obrok u jeftinijem restoranu može pronaći za 8 do 9 eura.

"Istočnoeuropski i turski gradovi dosljedno nude vrlo povoljne cijene, a s rastom broja turista neće još dugo ostati skriveni dragulji", rekao je Nicholas Smith iz Thomas Cooka.

Najpovoljniji europski gradovi Tirana, Albanija – 59 eura Bukurešt, Rumunjska – 66 eura Antalya, Turska – 78 eura Varšava, Poljska – 78 eura Istanbul, Turska – 82 eura Muğla, Turska – 87 eura Krakov, Poljska – 87 eura Vilnius, Litva – 90 eura Frankfurt, Njemačka – 90 eura Lyon, Francuska – 91 euro Tallinn, Estonija – 93 eura Heraklion, Grčka – 99 eura Porto, Portugal – 100 eura

Ljestvica pokazuje da za povoljan europski odmor nije nužno birati manje poznate destinacije – među najjeftinijima su i gradovi poput Istanbula, Krakova, Lyona i Porta.