Hrvat pronašao jeftiniji stan u Frankfurtu nego u Prečkom: "Još ti je sve opremljeno"

Kao gorka pouka poslužila je priča korisnika iz Splita. "Znam ja jednog, imao je 50.000 €, stan je 2016. bio 80.000 €. Nije htio kredit, mislio je 'cijene su napuhane, past će'. Dok je skupio 80.000 €, stanovi su skočili na 150.000 €. Sad ima možda 100.000 €, a stan košta 250.000 €". Upravo taj strah od propuštanja "zadnjeg vlaka" muči i autora objave, ali i tisuće mladih diljem Hrvatske. Komentari poput "Dragi i ja smo u sličnoj situaciji, svaki dan sve više padamo u depresiju" i "Cilj im je da svi budemo doživotni podstanari" najbolje sažimaju osjećaj bezizlaznosti koji vlada među onima koji samo žele riješiti osnovno životno pitanje.