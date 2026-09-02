"vampirska snaga"
Je li sigurno ostaviti punjače u utičnici i koliko vas to košta?
Malo tko isključuje punjač iz utičnice kad ga više ne koristi. Ta praksa ima svoju cijenu i rizike koje donosi
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Okruženi smo punjivim elektroničkim uređajima - mobitelima, prijenosnim računalima, pametnim satovima, slušalicama, električnim biciklima...
Što je s punjačima? Možda držite bar jedan pored kreveta, primjerice, i nikad ga ne isključujete iz utičnice. Slično vrijedi za punjač za laptop pored radnog stola. Je li to rizično? Postoje li skriveni troškovi povezani s ostavljanjem punjača stalno uključenima u utičnicu?
Što se nalazi unutar punjača?
Nisu svi punjači isti. Ovisno o primjeni i potrebnim snagama, njihova unutarnja struktura može varirati od vrlo jednostavnih do složenih, piše tportal.
Međutim, tipičan punjač prima izmjeničnu struju (AC) iz zidne utičnice i pretvara je u istosmjernu struju (DC) niskog napona prikladnu za bateriju vašeg uređaja. Kako biste razumjeli razliku, razmotrite tok elektrona u žici.
U istosmjernom strujnom krugu, elektroni se kreću u jednom smjeru i nastavljaju se rotirati u strujnom krugu. U AC strujnom krugu elektroni ne cirkuliraju, već se samo kreću naprijed-natrag.
Razlog zašto koristimo obje vrste struje seže daleko u prošlost, u vrijeme kada su se izumitelji Thomas Edison i Nikola Tesla borili oko toga koja će vrsta postati zadani standard.
Na kraju je svaki zauzeo svoju domenu. Električnu energiju se tradicionalno generira u AC obliku, ali moderni uređaji i baterije zahtijevaju DC oblik. Zato gotovo svaki električni uređaj dolazi s AC-DC pretvaračem.
Za pretvorbu iz AC u DC, tipičnom punjaču potrebno je nekoliko električnih komponenti kao što su transformator, krug za stvarnu pretvorbu, elementi za filtriranje za poboljšanje kvalitete izlaznog DC napona i upravljački krug za regulaciju i zaštitu.
Punjači troše energiju čak i kada se ne pune
Vampirska snaga je stvarna. Ako ga ostavite uključenog, punjač će kontinuirano crpiti malu količinu energije. Dio te energije koristi se za održavanje upravljačkih i zaštitnih krugova u radu, dok se ostatak gubi kao toplina.
Kada pogledamo pojedinačni mali punjač, vampirska snaga - poznata i kao snaga u stanju pripravnosti - zanemariva je. Ali, ako zbrojite sve punjače u svom domu za različite uređaje, s vremenom se može dogoditi značajan gubitak energije.
Snaga u stanju pripravnosti nije ograničena samo na punjače. I drugi elektronički uređaji poput televizora također troše malo energije u stanju pripravnosti. Ovisno o tome koliko stvari ostavite uključenima, tijekom godine to može iznositi nekoliko kilovat-sati.
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