FOTO / "Kako si mogao biti tako podao?" Gost u restoranu iskoristio dobrotu zaposlenih

"Ako si bio gladan, počastili bismo te i većom porcijom, samo da si rekao: nemam! Nahranili smo te, dobio si i piće! Sve besplatno! Znaš… u našem poduzeću rade ljudi – ne malo njih! Svi oni imaju svoje obitelji, rade za plaću, za svoj kruh! A danas… danas si ti pokrao nas! Nas zaposlenike, naše šefove i naše obitelji, jer smo tim i stojimo jedni uz druge! Žalosno," dodali su.