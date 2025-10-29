FOTO / "Kako si mogao biti tako podao?" Gost u restoranu iskoristio dobrotu zaposlenih

"Ti mladiću, danas si ti u središtu naše pažnje na našoj Facebook stranici, iako ona nije namijenjena ovakvim stvarima... Kako si mogao biti tako podao? Kako si imao cijelu priču unaprijed pripremljenu?" započeli su objavu iz jednog restorana u Mariboru.
Mladić je, pišu dalje iz mariborskog restorana, "došao na besplatan obrok i nekoliko pića – jer je tvrdio da čeka da mu žena rodi u UKC Maribor. Priča za knjigu! Nažalost, nasjeli smo mu".
Upozorenje ugostiteljima! Budite oprezni, to je naš novac i naše vrijeme!
"Ako si bio gladan, počastili bismo te i većom porcijom, samo da si rekao: nemam! Nahranili smo te, dobio si i piće! Sve besplatno! Znaš… u našem poduzeću rade ljudi – ne malo njih! Svi oni imaju svoje obitelji, rade za plaću, za svoj kruh! A danas… danas si ti pokrao nas! Nas zaposlenike, naše šefove i naše obitelji, jer smo tim i stojimo jedni uz druge! Žalosno," dodali su.
Restoran Parma je još poručio kolegama ugostiteljima da pripaze na spomenutog gosta: "Budite oprezni, to je naš novac, naše vrijeme."
Pod objavom su se pojavili brojni komentari. "Susjedi, i vas je posjetio! Stvarno mi je žao njegove partnerice, još od subote je u trudovima. Nadam se da će sve dobro proći," sarkastično je napisao restoran Casa Bella, piše Metropolitan.si.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
