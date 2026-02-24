Ljudi tek sada shvaćaju čemu služi mali trokut na džemperima. Znate li vi?

Iako je izvorno napravljen s određenom svrhom, neki moderni džemperi imaju lažne V-oblike šavova.
TikTok kreator sadržaja Alex Ma voli razotkrivati mitove i otkrivati manje poznate činjenice o odjeći i materijalima. Okupio je velik broj vjernih pratitelja koji vole učiti što oznake na njihovoj odjeći zaista znače i istraživati povijest klasičnih komada garderobe. U jednom videu s više od šest milijuna pregleda, Alex objašnjava pravi razlog zašto neki džemperi imaju mali trokutasti dio ušiven pri ovratniku.
Rekao je: „Na mnogim hudicama i majicama okruglog izreza nalazi se V-oblikovani umetak na dnu ovratnika. Obično sprijeda, ponekad straga, a ponekad na oba mjesta. No to nije ukras.“
Alex dalje objašnjava da je taj detalj nastao kako bi riješio konkretan problem 1926. godine, kada je američki proizvođač odjeće Russell Athletic dizajnirao sportsku majicu za američki nogomet.
Rekao je: „Prije toga su nogometaši nosili vunene dresove. Vuna je topla, što je odlično, ali kad pomiješate vunu, znoj i intenzivnu fizičku aktivnost, dobijete težak i neugodan nered. Osim toga, prilikom pranja vuna bi se skupljala.
Zato je Russell dizajnirao pamučni dres s ciljem rješavanja određenog problema – upravljanja znojem. Taj V-oblikovani umetak nalazi se točno na mjestu gdje se znoj prvo nakuplja na tijelu, u području gornjeg dijela prsa i ključne kosti.
Zasebni komad tkanine u obliku slova V upija vlagu na tom području pojačanog znojenja, bez da se cijeli prednji dio odjevnog predmeta natopi.“
