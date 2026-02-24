Ljudi tek sada shvaćaju čemu služi mali trokut na džemperima. Znate li vi?

TikTok kreator sadržaja Alex Ma voli razotkrivati mitove i otkrivati manje poznate činjenice o odjeći i materijalima. Okupio je velik broj vjernih pratitelja koji vole učiti što oznake na njihovoj odjeći zaista znače i istraživati povijest klasičnih komada garderobe. U jednom videu s više od šest milijuna pregleda, Alex objašnjava pravi razlog zašto neki džemperi imaju mali trokutasti dio ušiven pri ovratniku.