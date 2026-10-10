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Japanski trik za brže sušenje rublja u stanu: Ne košta ništa, a može znatno ubrzati proces
Stigla je jesen, temperature su sve niže, a sušenje rublja u stanu ponovno postaje problem. Mokra odjeća na stalku može ostati vlažna satima, pa čak i cijeli dan, dok korištenje sušilice može povećati račun za struju.
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No postoji jednostavan trik koji ne zahtijeva nikakvu dodatnu kupnju. Sve što vam treba već imate kod kuće – stalak za sušenje, vješalice i mokro rublje, piše Krstarica.com.
Trik je u rasporedu odjeće
Metoda koja se povezuje s Japanom često se naziva „metoda duge“. Umjesto da mokru odjeću objesite zbijeno jednu uz drugu, komade treba rasporediti tako da između njih ostane što više prostora za strujanje zraka.
Još je važnije kako ćete ih rasporediti.
Kraće komade stavite u sredinu stalka, a duže poput hlača i ručnika objesite sa strane. Tako se stvara svojevrsni otvoreni tunel kroz sredinu stalka, što omogućuje bolju cirkulaciju zraka oko odjeće.
Problem kod klasičnog načina sušenja jest upravo prenatrpan stalak. Kada majice, hlače i ručnici vise jedan uz drugi, zrak teško prolazi između njih. Posljedica je sporije isparavanje vode, a odjeća može početi poprimati neugodan miris vlage.
Prozračite prostoriju
Raspored rublja nije jedina važna stvar. Kod sušenja u zatvorenom prostoru potrebno je omogućiti i dobru ventilaciju.
Ako je moguće, prostoriju povremeno prozračite ili otvorite prozor. Vlaga koja isparava iz mokrog rublja povećava vlažnost zraka u prostoriji, a dugotrajno zadržavanje vlage može pogodovati pojavi plijesni, osobito oko prozora i na hladnijim zidovima.
Dobro je, stoga, stalak postaviti u prostoriju u kojoj postoji mogućnost redovitog provjetravanja.
Još jedna opcija je grijani stalak
Ako želite dodatno ubrzati sušenje, postoji i mogućnost korištenja grijanog stalka za rublje.
Izgledom podsjeća na običan stalak, ali se priključuje na električnu energiju, a zagrijane šipke pomažu da voda iz odjeće brže ispari. Takvi uređaji u pravilu troše manje električne energije od klasičnih sušilica, pa mogu biti zanimljiva opcija za one koji često suše rublje u stanu.
Ipak, i kod grijanog stalka vrijedi isto pravilo – nemojte pretrpati rublje. Što više prostora ostavite između komada, to će zrak lakše cirkulirati i rublje će se ravnomjernije sušiti.
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