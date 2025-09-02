Ova mjesta treba posjetiti prije nego što postanu popularna, a neka su nam u susjedstvu

Jedan od njih, koji se dijeli po Instagramu za one koji žele "skrenuti s utabanih staza", donosi 7 mjesta "punih kulture, krajolika i duše" koja prolaze "ispod radara" masovnog turizma, a treba ih posjetiti prije nego što postanu previše popularna. Možda nam ne zvuči da bi tako nešto moglo dogoditi sjevernoj Albaniji ili Bosni i Hercegovini, ali – ove dvije zemlje našle su se na popisu.