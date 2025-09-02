Oglas

Skriveni dragulji

Ova mjesta treba posjetiti prije nego što postanu popularna, a neka su nam u susjedstvu

Nova.rs
02. ruj. 2025. 07:28
11.08.2025., Martin Brod, Bihac (BiH)
Dejan Rakita/PIXSELL

Putnici sve više traže "skrivene dragulje" – ne toliko razvikane destinacije, koje će im, bez gužve, ponuditi autentičan doživljaj. I, naravno, odmah su se pojavili i popisi zemalja koje "treba posjetiti prije nego što postanu popularne".

Jedan od njih, koji se dijeli po Instagramu za one koji žele "skrenuti s utabanih staza", donosi 7 mjesta "punih kulture, krajolika i duše" koja prolaze "ispod radara" masovnog turizma, a treba ih posjetiti prije nego što postanu previše popularna. Možda nam ne zvuči da bi tako nešto moglo dogoditi sjevernoj Albaniji ili Bosni i Hercegovini, ali – ove dvije zemlje našle su se na popisu.

Sjeverna Albanija predstavljena je slikama netaknute alpske doline, kristalno plavih jezera i najdramatičnijih planinarskih ruta Prokletija, piše Nova.rs.

U Bosni i Hercegovini ističu "osmanske mostove, smaragdne rijeke i stare gradove gdje se Istok susreće sa Zapadom", a posebne pohvale idu na račun kuhinje.

Na popisu su se našli i Tajvan kao "raj za ljubitelje hrane sa živim noćnim tržnicama, bujnim zelenim planinama i kulturom koja spaja tradiciju i modernost"; Oman gdje se pustinjske dine spuštaju u more, a nebo je ispunjeno zvijezdama; Gruzija sa svojim vinom, snježnim vrhovima Kavkaza, plažama Crnog mora i samostanima uklesanima u litice; Uzbekistan koji čuva povijest Puta svile u svom najljepšem izdanju, kao i Jordan – čuvena Petra, ali i jednako zadivljujući Wadi Rum, Mrtvo more i bizantski mozaici.

Albanija BiH putovanja

