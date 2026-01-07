Oglas

Ovaj trik će brzo otopiti led na stepenicama

author
Nova.rs
|
07. sij. 2026. 12:26
stairs-6989017_1920
Pixabay/ilustracija

Snijeg koji se posljednjih dana neprestano nakuplja, u kombinaciji s niskim temperaturama, uzrokuje brojne probleme u svakodnevici i stvara opasne uvjete ne samo na ulicama, nego i na nogostupima, stubištima i prilazima stambenim zgradama.

Srećom, postoje neka jednostavna rješenja za uklanjanje leda s prilaza i stubišta, bez upotrebe soli, piše Metropolitan.

Zašto sol nije najbolji izbor?

Iako je sol učinkovita na cestama i asfaltiranim površinama, u kućanstvu je situacija drukčija.

Prilazi i stubišta često su izrađeni od betona ili su popločani. Na takvim površinama kuhinjska ili industrijska sol može biti vrlo agresivna i uzrokovati oštećenja. Već nakon jedne zime beton može početi propadati.

Iako pločice uglavnom bolje podnose sol, fuge su mnogo osjetljivije. Sol prodire u njih i uzrokuje oštećenja koja postaju vidljiva već nakon nekoliko sezona.

Kako se riješiti leda na stubištima?

Srećom, postoji jednostavna i pristupačna alternativa koja je jednako učinkovita. Pomiješajte dvije litre tople vode, jednu žlicu deterdženta za pranje posuđa i oko 50 mililitara 70-postotnog alkohola. Pripremite tekućinu u odgovarajućim omjerima i pažljivo je nanesite na stubište.

Led će se brzo otopiti i neće se ponovno stvarati. Naravno, prije nanošenja mehanički uklonite što više snijega i leda lopatom ili strugačem. Ako nemate sve sastojke pri ruci, može pomoći i sam deterdžent ili alkohol pomiješan s vodom, no najbolji se rezultati postižu kombinacijom oba sastojka.

Teme
led snijeg stepenice

