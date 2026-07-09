Na koliko stupnjeva ljeti treba podesiti hladnjak? Odgovor ovisi o jednoj važnoj stvari

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Ljeti vaš hladnjak mora raditi više kako bi održao nisku temperaturu. Kompresor se češće uključuje jer je u domu toplije, a svaki put kada otvorite vrata u hladnjak ulazi topliji zrak nego tijekom ostatka godine. Ipak, to ne znači da morate mijenjati postavljenu temperaturu hladnjaka. Ako vaš hladnjak radi gotovo neprekidno, a hrana se i dalje ne hladi dovoljno, vjerojatno je vrijeme za održavanje uređaja.

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Donosimo koja je idealna temperatura hladnjaka tijekom ljeta, kako provjeriti hladi li dovoljno te nekoliko savjeta kako ga održati učinkovitim i tijekom najvećih vrućina.

Koja je najbolja temperatura hladnjaka ljeti?

Bez obzira na godišnje doba, temperatura u hladnjaku trebala bi biti niža od 4 °C. Naime, bakterije se počinju ubrzano razmnožavati kada temperatura hrane prijeđe tu granicu, piše Southern Living.

Američko Ministarstvo energetike preporučuje da hladnjak bude postavljen na oko 3 °C, a može se spustiti i na oko 2 °C. Time se osigurava da i topliji dijelovi hladnjaka, poput polica na vratima, ostanu ispod 4 °C, dok stražnji dio hladnjaka ne bude prehladan. Hrana počinje stvarati kristale leda na temperaturama oko 0,5 °C.

Treba li ljeti mijenjati temperaturu hladnjaka?

Budući da je tijekom ljeta u domu toplije, mnogi misle da bi trebalo dodatno pojačati hlađenje. Kod većine modernih hladnjaka to nije potrebno. Ako ipak sumnjate da hladnjak ne hladi dovoljno, provjerite temperaturu.

Mnogi noviji modeli imaju digitalni zaslon koji prikazuje trenutačnu temperaturu pa je lako provjeriti radi li ispravno.

Stariji ili jeftiniji modeli često imaju kotačić s oznakama, primjerice od 1 do 5, pa bez termometra nije moguće znati kolika je stvarna temperatura. Još je bolje koristiti dva termometra – jedan stavite na gornju, a drugi na donju policu i redovito ih provjeravajte.

Ako se temperatura približava 4 °C, pojačajte hlađenje za jedan stupanj na regulatoru (veći broj obično znači jače hlađenje). Nakon toga pričekajte 24 sata i ponovno provjerite je li se temperatura dovoljno snizila.

Kako održati hladnjak hladnim tijekom ljeta?

Svaki put kada otvorite vrata hladnjaka, u njega ulazi topao zrak, zbog čega uređaj mora više raditi kako bi ponovno postigao zadanu temperaturu. Zato pokušajte uzeti sve što vam treba odjednom, umjesto da više puta otvarate vrata.

Još nekoliko korisnih savjeta:

Nemojte dugo stajati ispred otvorenog hladnjaka razmišljajući što ćete pojesti.

Pun hladnjak lakše održava stabilnu temperaturu. Ako je gotovo prazan, u njega stavite vrčeve s vodom ili limenke pića kako biste povećali toplinsku masu.

Pazite da namirnice ne blokiraju ventilacijske otvore unutar hladnjaka.

Topla jela prije spremanja u hladnjak ostavite da se ohlade na sobnu temperaturu.

Ako tijekom oluje nestane struje, vrata hladnjaka otvarajte što je rjeđe moguće.

Redovito usisajte zavojnice (kondenzator) kada se na njima nakupi prašina kako bi uređaj radio učinkovitije.

Provjerite gumene brtve na vratima. Očistite ih ako su prljave, a oštećene zamijenite jer kroz njih može izlaziti hladan zrak i ulaziti topli.