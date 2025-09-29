Savijanje brisača vjetrobranskog stakla može vas odvesti i do zatvorske kazne

Kako se jednostavno može zaraditi zatvor zbog reakcije na nepropisno parkiranje vidljivo je iz presude i izdanog kaznenog naloga Općinskog suda u Osijeku K-509/2022-2 od 29. rujna 2022. godine. Naime, navedeni sud prihvaćajući zahtjev ODO Osijek za izdavanje kaznenog naloga presudio je, prihvatio zahtjev ODO Osijek i izdao kazneni nalog protiv okrivljenika što je „vidjevši ispred svoje kuće na travi parkiran osobni automobil, u nakani da ga ošteti rukom savinuo brisač na vozilu te ispod njega stavio poruku: kravo ovdje se ne parkira, a uslijed čega je i oštetio motor brisača“. Dakle, oštetio tuđu stvar te time počinio kazneno djelo protiv imovine – oštećenje tuđe stvari, i osuđuje se za navedeno kazneno djelo na kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca te mu se izriče uvjetna osuda tako što se kazna zatvora u trajanju od četiri mjeseca neće izvršiti ako okrivljenik u vremenu povjeravanja od jedne godine ne počini novo kazneno djelo. Naravno, nemojte dvojiti, okrivljenik se obvezuje i na dužnost plaćanja troškova kaznenog postupka.